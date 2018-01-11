Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом, активизирует потребление пива

В 2018 году впервые за 10 лет российский рынок пива вырастет. Поможет этому грядущий Чемпионат мира по футболу, где вклад фанатов в потребление пива оценивается в 2%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор Morgan Stanley.

Продажи пива в России падают уже много лет. Одна из основных причин – усиление регулирования, в том числе запрет на производство и продажу пива в пластиковой таре свыше 1,5 л. Сказывается и падение реальных доходов населения. Одновременно с этим увеличился акциз и выросли цены.

Пивовары согласны, что 2018-й действительно может стать годом роста за счёт того, что с нового года не вырос акциз и не вводились никакие новые ограничения. Кроме того, существенный вклад внесет безалкогольное пиво – самый перспективный сейчас сегмент. Продажи безалкогольного пива в январе – сентябре 2017 г. выросли на 5,6% (данные Союза российских пивоваров), хотя сам сегмент пока небольшой.

Помогут росту продаж пива и предстоящие спортивные события. Как правило, во время Чемпионата мира потребление пива в стране проведения увеличивается примерно на 5%. Это связано с устоявшейся культурой потребления в западных странах, потому что пиво всегда ассоциируется именно с футболом, отмечает эксперт. Кроме того, ЧМ-2018 проводится летом, а это высокий сезон для пивоваров.

Anheuser-Busch InBev – официальный спонсор Чемпионата в категории «Пиво и пивные напитки». Это дает право эксклюзивной продажи и рекламы пива на стадионах, фестивалях болельщиков и в радиусе 2 км от стадионов (по контракту это бренды Bud, Bud Alcohol Free, «Клинское»). Поскольку реклама и потребление продукции компании-спонсора будут разрешены во время проведения турнира, внимание потребителей к пиву в целом тоже возрастет.