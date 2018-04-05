От Чемпионата миру по футболу большие ожидания, но они могут не оправдаться

Российский рынок пива по итогам 2017 года сократился на 4,7% вопреки прогнозам позитивной динамики в +3−5%. Последние годы падение только усиливается: в 2016 году рынок уменьшился на 1,4%, в 2015 году — на 1,8%, а в целом за предыдущие 10 лет — почти на 35%, сообщил Союз пивоваров России со ссылкой на ритейл-аудит Nielsen Россия.

Такие показатели представители пивоваренных компаний объясняют крайней «зарегулированностью» рынка. Особенно по отрасли ударил запрет на производство и продажу пива в ПЭТ таре объемом более 1,5 литров (это около 20% от реализуемого объема пива), который вступил в силу с 2017 года. Помимо этого, на рынок негативно влияет двузначный рост акциз, ставка которой стремительно опережает инфляцию.

На фоне общего падения рынка пива растет сегмент безалкогольного пива: +12,4% в 2016 году и +10,7% в 2017 году. Его доля по итогам прошлого года достигла почти 1,5% всего рынка пива. У этого сегмента самые радужные перспективы. Как заявляет пивоваренная компания AB InBev Efes, доля безалкогольного и слабоалкогольного пива в портфеле компании к 2025 году увеличится до 20%.

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На Чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в июле в России, возлагаются большие надежды. Согласно недавнему отчету Morgan Stanley, такое крупное спортивное событие должно помочь российскому рынку пива вырасти впервые за 10 лет. Пивовары прогнозируют рост продаж на 3−5% именно в месяц проведения ЧМ, однако прогноз по всему 2018 году давать не решаются.

«Мы очень позитивно смотрели на 2017 года из-за Кубка конфедераций, но ПЭТ (запрет на производство и продажу пива в ПЭТ таре объемом более 1,5 литров — прим. ред.) случился неожиданно. Если бы этого не было, мы бы выросли. Надеемся, что ЧМ даст нам прирост, и он не будет нивелирован какими-то другими событиями. Это будет понятно, когда парламентарии уйдут на летние каникулы (таким образом, осенние законодательные инициативы Госдумы уже не повлияют на рынок пива в этом году — прим. ред.)», — пояснил Sostav директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, член совета директоров AB InBev Efes в России Ораз Дурдыев.

Напомним, реклама пива вернулась на российское телевидение и стадионы в середине 2014 года. Послабления были связаны с необходимостью привлечь средства для развития спорта и выполнить требования FIFA по Чемпионату мира 2018. Официальный спонсор Anheuser-Busch InBev (по контракту только его бренды Bud, Bud Alcohol Free, «Клинское») сможет продавать и рекламировать пиво на стадионах, фестивалях болельщиков и в радиусе 2 км от стадионов.