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Боги SMM: самые креативные и аутентичные паблики российских брендов

Ирина Милош 10.09.2018 в 12:00

Даже натрию двууглекислому есть что рассказать своим подписчикам

Фото агентства SETTERS

Следуйте за аудиторией, идите туда, где она проводит больше всего времени. Маркетологи любят повторять эту мантру на встречах с клиентами. Клиент соглашается заплатить профессионалам за ведение группы в Facebook или «ВКонтакте», и начинается самое интересное. Или не начинается — тут уж как повезет.

Популярность «гонзо-проектов» «Туалетная бумага из Набережных Челнов» и «Пышечная 1958» свидетельствует о том, что агентства и пользователи соцсетей устали от однообразного контента, которым их «пичкают» бренды. Значительная часть корпоративных аккаунтов либо забита ссылками на официальный сайт компании, либо до отказа заполнена пожеланиями доброго утра и хорошего настроения. Исключения из правил обсуждаются и разбираются на курсах для юных SMM-щиков.

При этом спрос на нестандартный подход так высок, что крупнейшая российская соцсеть приглашает на стажировку создателя юмористического паблика «Автомойка ул. Герцена, 94 Тюмень За Т Ц «Вояж»». Аркадий Ламин так креативно вел страницу вымышленной автомойки, что всего за месяц она набрала свыше 10 тысяч подписчиков.

С другой стороны, характерна реакция владельцев бизнеса. Экспериментальная «Пышечная 1958» за месяц с небольшим привлекла 65 тысяч подписчиков и внимание десятка СМИ. Однако в легендарной питерской пышечной «гонзо-Instagram», который запустило агентство Setters, сравнили с «рэкетом». Авторы юмористической группы про туалетную бумагу получили жалобу от Набержночелнинского картонно-бумажного комбината и блокировку группы в «ВК».

Единого рецепта успешного SMM нет, поэтому каждый старается как может. Sostav решил вспомнить и поименно назвать бренды, которые отступили от набивших оскомину шаблонов и с головой погрузились в мир SMM, сторителлинга и мемасиков.

Здравствуйте, пользователи интернета! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Наш совет директоров принял решение о выходе нашего продукта «Туалетная бумага из Набережных Челнов» в социальные сети. Вот, так сказать, и приводим решение к исполнению! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Здесь будет про продукт, придуманный для облегчения жизни и ежедневного удобства. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Были вопросы к нам? Мы уверены, что с нашим продуктом вы точно сталкивались в разных жизненных ситуациях. А в такие моменты, вопросы, как дети у молодоженов, не могут не появиться.

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1. Самый неожиданный SMM

Башкирская содовая компания, бренд «Сода пищевая»

Казалось бы, что интересного может поведать миру натрий двууглекислый. Как отмыть пригоревшую сковороду и сделать выпечку рассыпчатой? Да, но этим дело не ограничивается. Картонная коробочка с узнаваемым дизайном путешествует по миру, вдохновляет художников и попутно делится секретами. Судя по восторженным комментариям пользователей, такого креатива от скучного бренда никто не ожидал.

Вот какой рисунок сода обнаружила на просторах интернета! Кажется, получилось отлично. И сода поняла, что ей безумно нравится, когда ее рисуют. Поэтому если у вас есть такие работы — обязательно присылайте их в личные сообщения! Сода ждет) Автор этого рисунка: @huhli13 #сода #soda #твоясода #Repost @huhli13 • • • • • Сегодняшний #утреннийскетч посвящается гидрокарбонату натрия #рисуйкаждыйдень #рисую #утреннийскетч365 #башкирскаясодоваякомпания #скетч #sketch #watercolor #drawingeveryday #drawing #morningsketch365 #morningsketchй

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2. Самый аутентичный SMM

Розничная сеть «Магнит», гипермаркет «Семейный»

Знакомьтесь, краснодарский гипермаркет «Магнит» на Симиренко. Обычно заигрывание маркетологов с молодой аудиторией выглядит неестественно, поскольку их представление об идеальной целевой аудитории в вакууме заметно отличается от реальности. В данном случае коммуникация балансирует на грани стеба, но смотрится весьма органично.

Недаром гендиректор «Магнита» Ольга Наумова заявляла, что ритейлеру нужно повернуться лицом к потребителю и учитывать особенности миллениалов, живущих в цифровой среде. Новому консультанту компании по маркетингу и цифровым технологиям есть чему поучиться у своих коллег.

3. Самый адаптированный SMM

Порносайт Pornhub

Казалось бы, сообщество порносайта вести проще простого: ставь фото погорячее, и аудитория подтянется. Однако глобальный Pornhub отвергает такой прямолинейный подход, и глобальный SMM бренда строится на ситуативном маркетинге. Его основа — свежие мемы, шутки на злобу дня и диалоги с Роскомнадзором.

В прошлом году Pornhub начал искать SMM-специалиста в России — и нашел его, кандидата с идеальным русским и английским языком. Страница бренда в социальной сети «ВКонтакте» идеальна. Здесь и креатив от глобального офиса, и обыгрывание местных реалий вроде пенсионной реформы и парка «Зарядье».

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4. Самый эстетичный SMM

Ahmad Tea Russia

Сообщества российского представительства Ahmad Tea порадуют глаз любого эстета. Свои страницы в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» бренд посвятил искусству во всех его проявлениях.

В любой непонятной ситуации пейте чай 😌💕 #ahmadtea

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5. Самый оригинальный SMM

Группа компаний «Агама», бренд «Бухта Изобилия»

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, морепродукты проживают интересную и насыщенную жизнь. Именно креветки, омары и прочая живность стали героями Instagram «Бухта Изобилия». Бренд создает для соцсетей оригинальный контент, перемежая его кулинарными лайфхаками. Выглядит достойно для бренда, который позиционирует себя как народную марку по доступной цене.

#БухтаИзобилия

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6. Самый авангардный SMM

Instagram-аккаунт «МегаФона»

Летом 2017 года «МегаФон» решил поэкспериментировать и перезапустить корпоративный Instagram. Разработать новую коммуникацию поручили агентству SETTERS, чей хайп-проект «Пышечная» пришеся по вкусу команде сотового оператора, и команде агентства BlackLight. Так родился «Проект 12».

Вдохновением для команды служили арт-сюрреализм Тони Футура, фильм «Неоновый демон» Николаса Рефна, vaporwave-стиль, работы блогера Елены Шейдлиной. «Проект 12» завершился в июне месяцем авангарда, с тех пор Instagram-аккаунт «МегаФона» не обновлялся.

Кажется, мир сошел с ума. Все хайпанулись. В погоне за вниманием люди совершают безумные поступки, а компании, пытаясь эксплуатировать волну, повторяют друг за другом: «Хайп, хайп, хайп». Это слово пестрит на рекламных плакатах и звучит из всех динамиков. Оно стало культом самолюбования. Но главное — не шум, а то, что за ним стоит. Пока одни придумывают названия для тарифных планов, пытаясь угодить тренду, другие разрабатывают новые технологии. И выходные на Марсе уже не кажутся несбыточной фантастикой, верно? 💚💚💜 #МегаФон #начинаетсястебя

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Заканчивая удивительный месяц про авангард, мы хотели бы рассказать про одного из двух учеников Каземира Малевича. Будучи художником, графиком, мастером выставочного дизайна, Николай Суетин осмыслял свои беспредметные композиции как основу для универсального преображения окружающих человека форм. Он в полной мере принял супрематическую теорию своего учителя, впоследствии сумев преобразить ее. Учитесь, перенимайте опыт, но старайтесь создавать что-то совершенно новое. Мы благодарим талантливого Илью Ровного @rovniy, который сделал для нас по-настоящему потрясающие фотографии. Идем дальше. А пока искусство начинается с тебя 💚💚💜 #мегафон #проект12

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Василий Кандинский — русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма. Его идеи изменили мир, так как повлияли на самые различные сферы: архитектура, дизайн, музыка. Всю жизнь Кандинский стремился к главной цели — синтез всех искусств или искусство будущего. ⠀ Художник говорил: «Не может быть совершенной формы без совершенного содержания: дух определяет материю, а не наоборот». ⠀ До сих пор важно только то, что внутри. 💚💚💜 #мегафон #проект12

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7. Самый предусмотрительный SMM

Ильинская Больница

Медицинский центр «Ильинская Больница» откроется только в 2019 году, но компания уже активно развивает коммуникацию в соцсетях. Бренд сделал ставку на историческую тему и еженедельно публикует эссе, так или иначе связанные с историей медицины. От каких болезней умерли великие правители, зачем византийские императрицы писали обширные трактаты, как применяли биологическое оружие в XVIII столетии — обо всем этом можно узнать на странице «Ильинской Больницы».

8. Самый последовательный SMM

Книжный магазин Фаланстер

Анархизм, панк, рисунки Льва Толстого, философские теории и, конечно, книги. Пожалуй, «Фаланстеру» удалось собрать самую интеллектуальную и живую тусовку в российских социальных сетях. На протяжении многих лет книжный магазин остается верен себе и своим идеалам.

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