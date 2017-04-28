Порносайт серьезно взялся за российскую аудиторию

Недавно разблокированный Pornhub начал поиски SMM-специалиста в России. Кандидат должен в совершенстве владеть русским и английским языком, говорится в объявлении. Желающим вести сообщество популярного порносайта и получать за это деньги предлагается оставить комментарий под публикацией.

PornHub был внесен в реестр запрещённых сайтов полгода назад В середине апреля ресурс частично заработал в России — пользователям стала доступна его международная версия.

Во время блокировки PornHub не забывал про российскую аудиторию. Например, осенью он предлагал пользователям двухнедельный бесплатный доступ к Pornhubpremium.com, где публикуются полные версии видео в высоком качестве.