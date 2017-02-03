Не вредит ли переписка с PornHub имиджу Роскомнадзора

Пользователи сети обратили внимание на необычный smm Роскомнадзора. Ведомство ретвитит шутки про себя, переписывается с PornHub и ассоциирует себя с анимешной девушкой. Мы вспомнили самые необычные действия Роскомнадзора и спросили сммщиков, что они об этом думают.

Роскомнадзор и PornHub

В сентябре 2016 года Роскомнадзор вступил в переписку с PornHub. По решению Роскомнадзора порносайт PornHub был заблокирован в России. После этого PornHub предложил Роскомнадзору премиальный доступ в обмен на отказ от блокировки.

«Ребята, если мы подарим вам премиальный аккаунт PornHub, вы разблокируете PornHub в России?»

Роскомнадзор отказал:

«Простите, мы не на рынке и демографией не торгуем».

Кроме того, Роскомнадзор начал советовать пользователям, что же им делать после блокировки порносайта:

И некоторым эти советы помогли:

Роскомнадзор-тян

В 2016 году в интернете появился мем «Роскомнадзор-тян». Тогда в паблике Роскомнадзора Вконтакте обсуждался законопроект, который предусматривал наказание за хранение порнографического контента с использованием образов несовершеннолетних. Запрет касался и анимационных изображений.

Пользователи соцсетей начали спрашивать у «Роскомнадзора», какие именно изображения попадут под запрет.

Некоторые подписчики паблика начали ассоциировать законопроект с Роскомнадзором. Они предположили, что в хентай-роликах должен быть секретный персонаж из Роскомнадзора, который проверяет, все ли правила соблюдаются. Этот персонаж назвали Роскомнадзор-тян.

1 февраля 2017 года ведомство призналось, что оно тоже ассоциирует себя с Роскомнадзор-тян. В официальном паблике Вконтакте появилась публикация с участием мема. Ведомство удивилось судебной ошибке, из-за которой ролик, где маленькая змея выползает из-за бокового зеркала автомобиля, признали пропагандой суицида.

Ретвиты шуток о себе

Роскомнадзор часто репостит шутки о себе и охотно вступает в диалог с подписчиками:

Кроме того, иногда ведомство публикует бытовые записи – например, радуется, что они уже 2 года в соцсетях, или спрашивает, куда пропали опросы из твиттера:

А еще Роскомнадзор иногда дает рекомендации подписчикам:

И радуется, если кто-то разделяет его любовь к авторским правам

#РосКомОтвет и #РосКомВопрос

При этом у ведомства есть и стандартные разделы. К примеру, у Роскомнадзора есть постоянная рубрика – #РосКомОтвет. Там даются ответы на вопросы, которые, по мнению Роскомнадзора, интересуют его подписчиков.

Некоторые ответы простые и внятные:

А некоторые написаны бюрократическим языком и не содержат прямого ответа:

Кроме того, после запуска хештега #РосКомОтвет пользователи запустили хештег #РосКомВопрос. Правда, прямого отношения к деятельности ведомства эти вопросы пока что не имеют.

Что smm-специалисты думают о соцсетях Роскомнадзора? Не вредит ли ведомству такая легкомысленность?





Артем Кудрявцев, digital-креатор в Great. Раньше работал SMM-специалистом в «Яндексе» и руководителем SMM-отдела в компании «ITMO University»



Я всегда искренне радуюсь, когда вижу в официальных аккаунтах бренда такую простую и человечную коммуникацию. Потому что именно такой она и должна быть. Социальные сети созданы для понятного дружеского общения. Для сложного есть блоги, есть корпоративные сайты, есть газеты, наконец. И пример Роскомнадзора не единственный, слава богу. Кубань Желдормаш тот же. Прекрасный пример огромной госмахины с интереснейшей коммуникацией.



В первую очередь заслуга таких ярких коммуникаций в адекватном руководителе, который дал добро на такой посыл. Во-вторых, это безупречное чувство языка и трендов копирайтера. Тут без души не обойтись, тут нужно болеть продуктом, сервисом или госструктурой, от лица которой ты ведешь коммуникацию. Фриланс тут не пойдет.



С помощью подобных коммуникаций решается важнейшая задача – налаживание связи со своими потребителями, клиентами, заказчиками. А для государственных структур это вдвойне важно, ведь они слуги народа как-никак. И чем ближе они к этому народу, тем лучше. И соцсети для этого – лучший инструмент!







Иван Калюжный, руководитель направления по работе с соцмедиа в Альфа-Банке



Тут достаточно непростой случай. Это будет гаданием на кофейной гуще – выяснять, откуда у них такой человечный и, на мой взгляд, хороший smm.



Во-первых, им действительно повезло с человеком, который ведет им группы. А ещё больше повезло с людьми, которые дали возможность так их вести и все еще разрешают вести их в том же ключе.



Для всех очевидно, что эта госструктура (это важно) несёт огромные имиджевые потери из-за максимально непопулярных решений.



На них обрушивается шквал критики и негатива. Подобное поведение нивелирует негатив и разряжает обстановку.



Скорее всего, это положительное стечение обстоятельств. «Наверху» понимают тренды и тенденции общения людей в соцсетях. А удачный выбор команды помог развивать это направление.



Выбранная подача – это однозначно хорошо, так как люди в соцсетях потребляют контент в именно таком формате. Это очеловечевает подобные структуры. Надеюсь, данный опыт сможет распространиться и на другие "более закрытые" на данные момент службы.







Элеонора Араратян, smm-специалист агентства Vein Technologies



Мы больше пяти лет работаем с компаниями госсектора. Например, с Почтой России, с Фондом ЖКХ. И стоит отметить, что за последние годы в сфере Digital (и в частности SMM) наметились положительные изменения – заказчики из госструктур привлекают молодых и талантливых сотрудников, которые хотят генерировать интересный контент.



К сожалению, это не так легко удается. На внесения изменений в tone of voice, а также на формирование нового имиджа уходят месяцы. Но это того стоит – в результате «пресс-релиз» превращается в интересное аудитории сообщение.



Пример Роскомнадзора, конечно же, радует. С одной стороны, их контент остается классическим для госсектора, а с другой – он достаточно актуален: применяются все современные инструменты. А подписчики этому рады и даже выражают свое глубочайшее удивление: «Роском шарит в мемах!». Но иногда такая реакция пользователей (она попадает в мониторинги и уходит «наверх») становится причиной колебания маятника в обратную сторону. Погоня только за молодой аудиторией (что можно увидеть по соцсетям Роскомнадзора) приводит к инфантилизации образа бренда и вызывает негатив у более зрелых пользователей.







Андрей Фрольченков, экс-руководитель отдела по работе с социальными медиа Digital BBDO