Оно займется медиаобслуживанием бренда в 2018-2019 гг.

Телекоммуникационная компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продлил рекламный контракт с агентством Starcom (входит в Publicis Media). Оно одержало победу в тендере на обслуживание медиаопераций в 2018-2019 гг. Медийный контракт включает стратегическое планирование и закупки ТВ, digital, радио, прессы и наружной рекламы.

«Для нас это очень ценная победа и логичное продолжение предыдущих лет работы с Билайн. Понимание бизнеса клиента, применение накопленных знаний к новым задачам и использование современных инструментов помогли нам предложить клиенту качественный продукт. Мы счастливы, что клиент это по достоинству оценил», – прокомментировали партнерство в агентстве Starcom.

Ранее компания «ВымпелКом» подвела итоги тендера по выбору стратегического рекламного партнера по направлениям Brand Development, Creative Development & Production. Победителем конкурса стало агентство Contrapunto (входит в BBDO Group), которое получило контракт на 2018 год с правом продления до трех лет. «ВымпелКом» сотрудничает с Contrapunto на протяжении многих лет.