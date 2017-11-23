Контракт заключен на 2018 год с правом продления до трёх лет

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подвела итоги тендера по выбору стратегического партнера по направлениям Brand Development, Creative Development& Production. Победителем конкурса стало агентство Contrapunto, получив контракт на 2018 год с правом продления до трех лет.

Несмотря на многолетнее плодотворное сотрудничество, тендер не стал для агентства лёгкой добычей. Задача рекламодателя – выбрать надежного и креативного партнера. Но удивить тех, с кем вы проработали вместе 5 лет – непростая задача.

Несмотря на все сложности, команде Contrapunto удалось посмотреть на бриф по-новому и продемонстрировать профессионализм и креативный потенциал агентства.

«Для нас «Билайн» – важный стратегический клиент. И дальше нам, конечно же, предстоит большая совместная работа. Ведь долгосрочная, действительно влияющая на бизнес идея, рождается только в партнерстве с клиентом. Хочу выразить благодарность всей команде агентства, а также Глебу Орлову и Park Production, помогавшим нам в подготовке к тендеру», – сообщает генеральный директор Contrapunto Анна Семченкова.

Каждый человек в команде Contrapunto воспринял участие в тендере как вызов своим возможностям и шанс продолжить работу над масштабными и интересными проектами.

«Билайн» – очень отзывчивый клиент в плане идей и подходов в коммуникации, с ним интересно работать. Поэтому для нас тендер стал чем-то личным. «Просто. Мы вас. Не отдадим», – сказали мы себе, и это стало негласным девизом внутри компании», – рассказывает директор по работе с клиентами Contrapunto Виктория Канина.

«Очень сложно удивить людей, с которыми ты сделал не одну кампанию, но, кажется, нам это удалось. Во время презентации очень приятно было видеть улыбающиеся лица и чувствовать, что наши идеи находят отклик», – поделились Людмила Баушева и Юлиан Суетин, креативные директора Contrapunto.

Команда «ВымпелКом», в свою очередь, тоже высоко оценила работу агентства.