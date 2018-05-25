Мессенджеру дадут еще один шанс после неудачного старта год назад

Глава «ВымпелКома» Василь Лацанич в ходе Петербургского международного экономического форума анонсировал повторный запуск мессенджера Veon в России после неудачного запуска год назад. Рестарт запланирован на второй квартал этого года, сообщает ТАСС.

«Мы его сейчас перезапускаем, но в другой ипостаси. Этот опыт именно такой, какой должен опыт у стартаперов. Мы запускали приложение, оно запускалось с определенными ожиданиями. Большая часть этих ожиданий не оправдалась», — рассказал Василь Лацанич.

Перезапуск сервиса запланирован на второй квартал 2018 года. Платформа будет доступна с дополнительными сервисами от российских локальных партнеров.

Глобальный холдинг Veon запустил сервис в Италии в тестовую эксплуатацию в ноябре 2016 года. Однако полный функционал Veon получил лишь три недели назад, и успел набрать более 1 млн загрузок. В Италии сначала был запущен сам мессенджер, без дополнительного контента.

В России мессенджер Veon начал свою работу в июле 2017 года, амбассадорами рекламной кампании сервиса стали Юрий Дудь, Павел Табаков и Светлана Устинова. Уже в октябре 2017 года общая база активных пользователей Veon составляла 800 тысяч, что позволило ему войти в ТОП-10 мессенджеров России.