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1 сентября 2017 года в России стартует первая рекламная кампания в поддержку интернет-платформы VEON, представленной в июле. Амбассадорами кампании VEON стали Юрий Дудь, Павел Табаков и Светлана Устинова.

Рекламный ролик и принты для нового бренда созданы командами «Билайн» и агентства Contrapunto и призваны построить эмоциональную связь людей и VEON. Саундтреком для кампании была выбрана известная композиция Run Boy Run французского режиссёра и музыканта Woodkid. 

Юлия Конева, директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом»: «Для нас это важный шаг в продвижении нового бренда - VEON. Мы запускаем принципиально новую коммуникацию в абсолютно новом фирменном стиле бренда – чёрно-белой стилистике с яркими акцентами. Это нестандартный и смелый шаг, который должен привлечь внимание аудитории и не остаться незамеченным». 

Кампания стартует на федеральных телеканалах, в наружной рекламе и на digital-каналах.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент):
Юлия Конева – Директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям
Наталья Кривчанская – Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний 
Жанна Давоян – Старший менеджер по разработке рекламных кампаний 
Дмитрий Лашкин – Продюсер 

Contrapunto (агентство):
Юлиан Суетин – Креативный директор 
Артём Поздняков – Арт-директор 
Оля Гусарова – Копирайтер 
Андрей Шкатов – Продюсер 
Вика Канина – Старший руководитель группы по работе с клиентами 
Ира Антонова – Старший менеджер по работе с клиентами 
Юля Боднарюк – Менеджер по работе с клиентами 
Паша Филипенко –  Музыкальный продюсер 
Дима Рубежов – Музыкальный продюсер 

ТМА Маркетинг Арм (Агентство по работе со звездами)

Таня Хмельницкая –  Директор по работе с селебрити 
Оля Быкова – Менеджер по работе с селебрити

Bazelevs (продакшн):
Аарон Платт – Режиссер 
Петр Антохин – Второй режиссер 
Светлана Ляшкевич – Продюсер 

 

 