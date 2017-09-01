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1 сентября 2017 года в России стартует первая рекламная кампания в поддержку интернет-платформы VEON, представленной в июле. Амбассадорами кампании VEON стали Юрий Дудь, Павел Табаков и Светлана Устинова.
Рекламный ролик и принты для нового бренда созданы командами «Билайн» и агентства Contrapunto и призваны построить эмоциональную связь людей и VEON. Саундтреком для кампании была выбрана известная композиция Run Boy Run французского режиссёра и музыканта Woodkid.
Юлия Конева, директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом»: «Для нас это важный шаг в продвижении нового бренда - VEON. Мы запускаем принципиально новую коммуникацию в абсолютно новом фирменном стиле бренда – чёрно-белой стилистике с яркими акцентами. Это нестандартный и смелый шаг, который должен привлечь внимание аудитории и не остаться незамеченным».
Кампания стартует на федеральных телеканалах, в наружной рекламе и на digital-каналах.
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком» (клиент):
Юлия Конева – Директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям
Наталья Кривчанская – Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний
Жанна Давоян – Старший менеджер по разработке рекламных кампаний
Дмитрий Лашкин – Продюсер
Contrapunto (агентство):
Юлиан Суетин – Креативный директор
Артём Поздняков – Арт-директор
Оля Гусарова – Копирайтер
Андрей Шкатов – Продюсер
Вика Канина – Старший руководитель группы по работе с клиентами
Ира Антонова – Старший менеджер по работе с клиентами
Юля Боднарюк – Менеджер по работе с клиентами
Паша Филипенко – Музыкальный продюсер
Дима Рубежов – Музыкальный продюсер
ТМА Маркетинг Арм (Агентство по работе со звездами)
Таня Хмельницкая – Директор по работе с селебрити
Оля Быкова – Менеджер по работе с селебрити
Bazelevs (продакшн):
Аарон Платт – Режиссер
Петр Антохин – Второй режиссер
Светлана Ляшкевич – Продюсер