Амбассадорами кампании стали Юрий Дудь, Павел Табаков и Светлана Устинова



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1 сентября 2017 года в России стартует первая рекламная кампания в поддержку интернет-платформы VEON, представленной в июле. Амбассадорами кампании VEON стали Юрий Дудь, Павел Табаков и Светлана Устинова.

Рекламный ролик и принты для нового бренда созданы командами «Билайн» и агентства Contrapunto и призваны построить эмоциональную связь людей и VEON. Саундтреком для кампании была выбрана известная композиция Run Boy Run французского режиссёра и музыканта Woodkid.

Юлия Конева, директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом»: «Для нас это важный шаг в продвижении нового бренда - VEON. Мы запускаем принципиально новую коммуникацию в абсолютно новом фирменном стиле бренда – чёрно-белой стилистике с яркими акцентами. Это нестандартный и смелый шаг, который должен привлечь внимание аудитории и не остаться незамеченным».

Кампания стартует на федеральных телеканалах, в наружной рекламе и на digital-каналах.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент):

Юлия Конева – Директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям

Наталья Кривчанская – Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний

Жанна Давоян – Старший менеджер по разработке рекламных кампаний

Дмитрий Лашкин – Продюсер

Contrapunto (агентство):

Юлиан Суетин – Креативный директор

Артём Поздняков – Арт-директор

Оля Гусарова – Копирайтер

Андрей Шкатов – Продюсер

Вика Канина – Старший руководитель группы по работе с клиентами

Ира Антонова – Старший менеджер по работе с клиентами

Юля Боднарюк – Менеджер по работе с клиентами

Паша Филипенко – Музыкальный продюсер

Дима Рубежов – Музыкальный продюсер

ТМА Маркетинг Арм (Агентство по работе со звездами)

Таня Хмельницкая – Директор по работе с селебрити

Оля Быкова – Менеджер по работе с селебрити

Bazelevs (продакшн):

Аарон Платт – Режиссер

Петр Антохин – Второй режиссер

Светлана Ляшкевич – Продюсер