The Drum представил ТОП рекламных групп, холдингов, креативных и медийных агентств

The Drum оценил улов рекламных агентств на D&AD, Каннских Львах, Clios и других рекламных фестивалях. Предварительные итоги исследования, которое охватило 4586 работ от 1886 агентств, опубликованы на сайте. Полная версия будет представлена 19 февраля.

Самым благоприятным местом для креатива – что неудивительно – остаются США. Штаты получили 6026 баллов, за ними следует Австралия с 2436 баллами, Индия (2248), Великобритания (2164) и Бразилия (1960). Замыкает первую десятку Испания, Россия в TOП-10 не вошла.

Самыми продуктивными рекламными группами стали BBDO (3999 баллов), Ogilvy (2586), McCann (2532), DDB (1861), Publicis (1402), TBWA (1345), Leo Burnett (1299), JWT (1249), Y&R (1105), Grey (803).

Среди холдингов места распределились следующим образом: на первом месте – Omnicom, на втором – WPP, на третьем – IPG, на четвертом – Publicis, на пятом – Dentsu Aegis.

Наиболее награждаемые медийные агентства – Mindshare, OMD и PHD, лидерами среди креативных агентств являются Clemenger BBDO (Австралия), AlmapBBDO (Бразилия), BBDO (США).

Больше всего наград собрала кампания «Встречайте – Грэм» (Meet Graham), разработанная Clemenger BBDO по заказу Австралийской транспортной комиссии по безопасности дорожного движения. Совместно со скульптором Патрицией Пуччини они создали суперчеловека, способного выжить в любом ДТП.

На втором месте оказалась «Бесстрашная девочка» (Fearless Girl) – бронзовая статуя, установленная напротив «Атакующего быка» на Уолл-Стрит. Работа скульптора Кристен Визбал и агентства McCann New York была выполнена для State Street Corporation, которая решила привлечь внимание к гендерному неравенству на рабочих местах. Символично, что в октябре 2017 года корпорацию оштрафовали на 5 млн долларов за занижение зарплат сотрудницам.

Замыкает первую тройку кейс «Лайкни мою зависимость» (Like My Addiction) от BETC. Социальная кампания была запущена благотворительной организацией Addict Aide, чтобы предупредить о формировании такой пагубной привычки, как алкоголизм, в молодежной среде.