Колонка Леры Старцевой, аккаунт-директора PR-студии RODNYA





Когда во дворце фестивалей шла церемония награждения категории PR Lions и вручали гран-при, я не только в очередной раз взглянула в лицо Fearless Girl, но и, наконец, посмотрела ей за спину — на Fearless Team. На команду, изменившую не просто облик знаменитого города, но баланс ценностей — пусть пока не в реальной жизни, но в сознании многих.

FEARLESS GIRL (STATE STREET GLOBAL ADVISORS | McCANN NEW YORK)

Fearless — это про нас, про пиарщиков. Чтобы делать крутой PR, мы просто обязаны быть бесстрашными! Ведь недаром самая престижная награда — это не Каннский павлин, потому что мы делаем красиво (что, кстати, так). Не Каннский орел, потому что мы летаем высоко (что тоже так). Это все-таки Каннский лев, царь всех зверей, который твердо и уверенно ходит по земле, выслеживая цель и рассчитывая расстояние до нее, чтобы совершить победный прыжок.

И из года в год Каннские львы рычат все громче — на нищету, на алкоголизм, на нетолерантность, на насилие, на безрассудство на дорогах. Да, социальные кейсы продолжают превалировать, ведь члены жюри не перестают говорить о том, что ждут от проектов social change. Но есть и яркие несоциальные кейсы, такие как Cheetos Museum или Snickers 'Hungerithm'. Однако мне бы хотелось измерить этот фестиваль не социальностью, а уровнем смелости, решительности, которого требует наша индустрия.

MEET GRAHAM (TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | CLEMENGER BBDO MELBOURNE)

DNA JOURNEY (MOMONDO | &Co./NoA)

LIKE MY ADDICTION (ADDICT'AIDE | BETC)

CHEETOS MUSEUM (CHEETOS | GOODBY SILVERSTEIN & PARTNERS)

SNICKERS 'HUNGERITHM' (MARS CHOCOLATE AUSTRALIA | CLEMENGER BBDO)

«Пойти туда — не знаю куда»

Нужно быть смелым, чтобы дать своему сознанию развернуться и пойти туда, где ты мало что понимаешь.

Возможно, мы далеки от мира инновационных технологий, но достаточно амбициозные, чтобы фразы, начинающиеся с «а что если…», не заканчивать предположениями о том, что «наверное, так нельзя». Настоящие PR-специалисты всегда проверят любую интересную гипотезу, не побоятся постучаться в двери солидных организаций и заглянуть в окна инновационных лабораторий. Cannes Lions 2017 подтверждает это: среди победителей — снова множество кейсов, построенных на технологичных решениях.

Это и водка на воде из тумана, ставшая необычным прочтением бережного обращения с водными ресурсами, и книга из замороженных чернил, послужившая наглядным уроком для детей о том, как хрупок мир в эпоху глобального потепления. И один из моих любимых кейсов — автограф-сессии от умерших писателей, чьи подписи спустя десятки лет были с точностью воспроизведены машиной. Согласитесь, нужна смелость, чтобы воскресить мертвых.

HANGAR 1 FOG POINT (HANGAR 1 и ACHE)

PENGUIN FROZEN STORYBOOK (PENGUIN BOOKS и TBWA\SHANGHAI)

THE IMPOSSIBLE SIGNING SESSION (BOL.COM и DDB BRUSSELS)

Заразиться легендарностью

Нужна смелость и для того, чтобы поставить свой бренд в один ряд с чем-то (или кем-то) легендарным. Этому был посвящён ряд интересных кейсов на фестивале 2017 года.

Например, запуск той самой знаменитой рекламы Pass the Heinz из культового Mad Men, которую не купили в сериале, но спустя десятилетия воплотили в реальности. Или Tide, посадивший смачное пятно на рубашку всеми обожаемого комментатора Брэдшоу прямо в прямом эфире чемпионата по Супербоулу. Или самый, пожалуй, нелинейный проект Burger King, в котором был создан воппер из продуктов, выращенных на земле со стадиона, на котором некогда немецкий народ достиг наивысшего пика гордости с победой на Чемпионате Европы. Представляю себе первые секунды после того, как кто-то из креаторов впервые озвучил эту идею вслух, и все подумали: «Хм... это так сложно… и так странно... хотя… если подумать смелее… и еще смелее», пока, наконец, у всех не щелкнуло: «Так это же круто!» Действительно круто — на бронзу в категории PR Lions.

PASS THE HEINZ (THE KRAFT HEINZ COMPANY | DAVID)

BRADSHAW STAIN (P&G | SAATCHI & SAATCHI)

MANNSCHAFTS-WHOPPER (BURGER KING DEUTSCHLAND GMBH | GRABARZ & PARTNER)

Громче, а то не слышно

Чем смелее заявление, чем громче оно звучит. А звучать на Каннских львах может, как мы понимаем, только рык, и не важно на чем он основан. Может, на данных глубинных исследований, как у бренда Whirlpool, заявившего, что повысит грамотность американских школьников, просто оборудовав школы стиральными машинками. Или на статистическом наблюдении, как у компании Bayer, решившей спасать жизни людей, снарядив всех Смитов Америки аспирином. Или просто на голой амбиции, как у марки Archer, заключившей самый дорогой спортивный контракт за всю историю — 3 400 000 000 долларов (!), которые будут выплачиваться в течение… 10 миллионов лет (с возможностью пролонгации).

THE BIGGEST SPORTS ENDORSEMENT DEAL OF ALL TIME (ARCHER+WOLF LLC | FCB CHICAGO)

CARE COUNTS (WHIRLPOOL | DIGITASLBi)

ASPIRIN "HEROSMITHS" (BAYER CONSUMER HEALTH | ENERGY BBDO)

Быстрее новости… ну почти

Наконец, нужно обладать смелостью, чтобы заниматься ньюсджекингом, который набирает обороты по всему миру и который мы активно развиваем в России. Увидеть новость, успеть придумать ответ на неё, суметь продать клиенту, решиться купить у агентства — стремительные решения, стремительная реализация, все на грани, но оно того стоит.

Как стоит того нашумевшая сумка из IKEA — точная копия сумки из новой коллекции Balenciaga. Или провокация от Spotify, который в ответ на шутку уходящего с поста Обамы предложил ему должность президента всех плей-листов. Или кейс бренда Dove, сыгравшего на альтернативных фактах по мотивам кампании Трампа.

И здесь смелость в первую очередь нужна от пиарщиков со стороны клиента, ведь это им нужно принять быстрое решение и осмелиться на креатив, который иногда подразумевает, например, необходимость вписаться в политическую повестку.

IKEA RESPONDS TO BALENCIAGA (IKEA | ACNE)

PRESIDENT OF PLAYLISTS (SPOTIFY | SPOTIFY)

#ALTERNATIVEFACTS (DOVE | OGILVY)

Смелость — катализатор креативности, а Cannes Lions — катализатор смелости, потрясающая возможность, посмотрев на пределы других, пересмотреть собственные. Надеюсь, наша подборка вдохновила вас смотреть глубже, звучать громче, действовать на опережение. Ну а главное — получать от этого нереальное удовольствие, и каждый раз — вброс эндорфинов. Потому что знаете, где ещё надо быть смелее? Конечно же, в юморе. Тут я бы ввернула ещё одну подборку кейсов из Канн, но, пожалуй, это тема для отдельной публикации.

#FUNLEGACY (9GAG, INC. | LOLA MULLENLOWE)