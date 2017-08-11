Им стал ведущий «Первого канала» Дмитрий Борисов



Дмитрий Борисов (справа). РИА Новости

«Первый канал» начал съемки новых выпусков программы «Пусть говорят» с новым ведущим Дмитрием Борисовым, пишет РБК.

Телеканал, наконец, определился с тем, кто займет место Андрея Малахова, чей уход из «Пусть говорят» обсуждается уже несколько недель.

Кроме ведущего «Первого канала» Дмитрия Борисова на эту должность рассматривался ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол, который недавно стал звездой YouTube, потому что высмеял повышение зарплат местных депутатов.

Ранее сообщалось. что телеведущий Андрей Малахов покинет «Первый канал» из-за конфликта внутри команды ток-шоу «Пусть говорят» и, вероятнее всего, перейдёт на «Россию 1» (ВГТРК). «Первый канал» вернул в «Пусть говорят» продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы, писали СМИ.

Позже издание Elle написало, что причиной ухода Малахова мог стать декретный отпуск, который ему отказались предоставить на «Первом канале».