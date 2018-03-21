При этом Google лидирует в цифровой рекламе

Онлайн-ритейлер Amazon.com впервые обогнал по капитализации своего конкурента Alphabet, материнскую компанию Google, сообщает Bloomberg. Самая дорогая компания по-прежнему Apple.

Акции Amazon на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 2,7%, благодаря чему капитализация компании составила $ 768 млрд. Капитализация Alphabet составляет $ 762,6 млрд.

Аналитики связывают укрепление позиций Amazon с её лидерством в области облачных вычислений. В этой отрасли компания уже опережает Microsoft и Google. Услугами компании пользуются 196 млн уникальных клиентов. Также отмечаются успехи Amazon на рынке технологий голосового управления, таких как Amazon Echo, а также гаджетов для повседневной жизни.

Google тоже вкладывается в рынок облачных технологий в погоне за Amazon. Кроме того, Google лидирует в цифровой рекламе, этот сектор оценивается в $ 95,4 млрд.

Эксперты считают, что противостояние гигантов может привести к дальнейшему ограничению доступа к услугам конкурентов. В частности, Amazon ограничил продажу устройств для безопасности дома Google’s Nest, а Google в ответ отключил YouTube для устройств Amazon.



Напомним, основатель Amazon Джефф Безос в 2017 г возглавил список долларовых миллиардеров по версии Forbes. Он увеличил свое состояние на $ 33,8 млрд до $ 98,6 млрд благодаря более чем двукратному росту акций его компании.