Интернет-гигант имеет все шансы «разбавить» дуополию Google и Facebook

Amazon — это не только самый дорогой бренд, но и один из самых перспективных игроков на рекламном рынке. Компании не зря прочат место в первой digital тройке: в третьем квартале 2017 года ее «прочая» выручка выросла на 58%, в четвертом — на 60%. Под «прочими» доходами подразумеваются продажи рекламы и выпуск кобрендинговых карт.

Именно реклама стала драйвером роста, подтвердил директор по связям с инвесторами Дейв Филдс. По его словам, компания стремится сделать свои сервисы еще полезнее и предложить клиентам — продавцам и поставщикам — опыт и охват потребителей.

В абсолютных цифрах Amazon далеко до Google и Facebook: 1,7 млрд долларов за квартал против 27,3 и 12,8 млрд соответственно. Однако аналитики дают самые оптимистичные прогнозы. eMarketer предсказывает, что к 2019 году Amazon заработает на цифровой рекламе 2,4 млрд долларов и станет третьим игроком на глобальном рынке. JPMorgan ожидает, что в 2018 году рекламная выручка интернет-гиганта достигнет 4,5 млрд долларов. Аналитики Citi еще великодушнее и прогнозируют рекламным продажам Amazon рост до 10,2 млрд долларов, сообщает Digiday.

По данным Kantar Media, в рождественский сезон Amazon.co.uk ужестал лидером по контексту в Великобритании. На сайт пришлось 8,8% мобильных кликов и 7,5% — десктопных по ключевым для розницы словам.

Основной рекламной платформой компании является Amazon Marketing Services. В октябре-декабре 2017 года ее клиенты увеличили расходы на рекламу в поиске на 64%. И если два года назад Amazon приходилось объяснять, зачем ей рекламный бизнес, то сейчас эти вопросы отпали сами собой. В перспективе площадки интернет-гиганта могут стать универсальной точкой доступа к аудитории, которая предпочитает искать и покупать товар в одном месте.