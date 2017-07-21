В обмен на памощь устройство попросит пользователей посмотреть рекламное видео или поучаствовать в опросе



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Компания Amazon патентует роботов, предлагающих людям в общественных местах подзарядить свой телефон или купить у них какой-либо товар.

Предполагается, что роботы будут курсировать по торговым центрам, аэропортам и другим многолюдным местам. Посетители смогут вызывать их, отправив запрос через приложение. После обработки заявки к пользователю будет отправлен ближайший свободный робот, который пройдёт через толпу благодаря компьютерному зрению.

Кроме того, приложения можно будет настроить таким образом, чтобы робот сам находил девайсы, уровень заряда которых ниже 10%. В обмен на помощь робот попросит пользователя посмотреть рекламный ролик на экране, принять участие в опросе, приобрести какой-либо товар, например, жевательную резинку, или же просто оплатить подзарядку.

Высокотехнологичные роботы уже широко используются по всему миру для совершения различной работы. Например, в Америке роботы готовят фастфуд, а в Эстонии используют роботов-курьеров для доставки товаров.