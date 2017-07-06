Небольшой американский стартап создал кухонного ассистента для работы в ресторанах США



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Монотонное и потому скучное занятие по складыванию бургеров из булочки, котлеты и еще нескольких ингредиентов теперь возьмут на себя роботы. Идею реализует стартап Miso Robotics.

В следующем году людей с профессией повар фастфуда в Америке станет меньше – на смену им придут железные помощники по имени Flippy, умеющие жарить котлеты и сооружать бутерброды.

Кухонного ассистента по имени Flippy разработал небольшой стартап Miso Robotics. Робот состоит из готовых манипуляторов, датчиков и камер. Несложная конструкция имеет свое ПО, которое создали специалисты компании. Главная задача Флиппи - жарить мясо на гриле. Степень готовности он будет определять с помощью машинного обучения и компьютерного зрения.

Серийное производство Flippy в Miso Robotics планируют запустить к началу 2018 года. А к 2020 году обеспечить робо-работниками около 50 заведений быстрого питания в США. К этому времени разработчики планируют научить кухонных ассистентов шинковать овощи и жарить картошку фри.

Вместе с роботами повседневную жизнь заполняют хорошие идеи, облегчающие существование человека. Так, китайский "Емеля" обучает детей, Сбербанк тестирует доставку денег беспилотниками, а в Японии и вовсе разрешили браки роботов. Железные помощники давно обосновались среди нас, кажется, мир роботов - это не так уж и невозможно.