Мессенджер создал первый сервис Telegram Passport для своей будущей блокчейн-платформы TON

Telegram создал первый сервис Telegram Passport для своей будущей блокчейн-платформы TON. Сервис позволит собирать все необходимые пользовательские данные в мессенджер, чтобы в дальнейшем их можно было мгновенно передавать сервисам-партнерам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя. Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя — он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, объясняет близкий к Telegram человек. Сервис получит эти данные, только когда пользователь сам подтвердит согласие их передать

По словам близкого к мессенджеру человека, сервисы-партнеры, получив и расшифровав исходные данные, будут сами верифицировать их в соответствии со своими стандартами.

Сервис уже тестируется в закрытом режиме и может заработать к началу лета. Планируется, что уже к моменту запуска с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров. Доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi.

Напомним, о новой блокчейн-платформе TON (Telegram Open Network) от Telegram стало известно ещё в январе. На этот проект мессенджер привлек от инвесторов $ 1,7 млрд.

Telegram Passport позволит уйти от анонимности криптовалютных платежей, что так беспокоит сейчас регуляторов по всему миру, объясняет Александр Филатов, партнер SP Capital — эта инвестиционно-консалтинговая компания сама инвестировала в TON и помогала Telegram привлекать других инвесторов в эту блокчейн-платформу.

Ближайшие конкуренты Telegram Passport — зрелые системы, позволяющие авторизоваться на сторонних сайтах через Google, Facebook, Windows Live и др., однако Telegram сможет их обойти, обеспечив большую приватность и сохранность данных, отмечают эксперты рынка.