ОТЦЫ И ДЕТИ
Каково это быть потомком известного человека?
Рекламщики рассказывают о своих легендарных предках.
Быть внуком знаменитого художника или режиссера всегда непросто.
С одной стороны, есть шанс, что известная фамилия может помочь в сложной ситуации, с другой — хочется добиться успеха самому, без поблажек.
О том, как великие предки повлияли на их жизнь и карьеру, рассказывают креативный директор и сооснователь Direct Design Visual Branding
Леонид Фейгин, руководитель творческой группы BBDO Moscow
Ася Вучетич и генеральный продюсер и основатель компании
Park Production Дмитрий Добужинский.
Моисей
Фейгин
Евгений Вучетич
и Георгий Натансон
Мстислав Добужинский
Леонид Фейгин
Дизайнер
Для деда было только два вида людей — художники и остальные. Со всеми он был на равных. Помню, по старости уже к нему олигархи приходили в мастерскую, рассказывали о своих заводах-пароходах. А он говорил: «У вас так много работы! Ой, сколько у вас нагрузки…» и дарил картину, хотя мог бы продать.
Моисей Фейгин
Российский художник, участник творческого объединения «Бубновый валет»
«Я всю жизнь работал только на себя. Моя живопись отражает только мои мысли и ни на кого не рассчитана. На протяжении своей долгой жизни я пишу натюрморты из одних и тех же предметов. Мне нравится наблюдать, как они изменяются под влиянием времени. Никогда не старался, чтобы выглядело «Красиво». Живопись должна вмещать в себя личность художника, его мироощущение — во всей его сложности».
Анастасия Вучетич
Арт-директор
На самом деле у меня было суровое детство. Все всегда были в разъездах. Я была самостоятельным ребенком. С семи лет ходила сама в школу, а после уроков — часто на «Мосфильм», побывала во всех павильонах киностудии.
Евгений Вучетич
Советский скульптор-монументалист, педагог, профессор
Из воспоминаний писателя Фазиля Искандера: «О том, что кричит «Родина-мать», скульптор Вучетич рассказал своему другу, знаменитому физику Андрею Сахарову: «Вызвали меня однажды к начальству и спрашивают: «Почему у женщины открыт рот, ведь это некрасиво?» А я им отвечаю: «Потому что она кричит: «За Родину… мать вашу!» Ну, они и заткнулись».
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Георгий Натансон
Режиссер театра и кино, сценарист и драматург
«Татьяна Доронина в фильме сыграла женщину немного не от мира сего, которой был дан самый высочайший дар — умение любить. Она пылала и сгорела от этой любви, а искрами от пламени обожгла всех, кто соприкоснулся с ней. И прежде всего — того мужчину, которому выпало счастье (или же беда?) быть любимым ею. На роль этого самого мужчины, физика-атомщика с вычурным именем Электрон, мы пригласили молодого, тогда еще не особенно известного талантливого театрального актера Александра Лазарева.
Так в фильме появился самоуверенный и ироничный, красивый мужчина, который знает, что красив, и поэтому спокоен. До поры до времени, правда, — пока его не обожжет такое пламя, которого ему хватит на всю оставшуюся жизнь. Но уже без нее…
В моей памяти навсегда останется финальная сцена из фильма «Еще раз про любовь» — удаляющаяся спина Александра Лазарева и голос Татьяны Дорониной за кадром: «Но не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю…»
Дмитрий Добужинский
Продюсер
Разговоры о Мстиславе Добужинском дома велись, но официально ни в каких анкетах его не упоминали. Моя бабушка с ним была в страшных контрах по национальной теме, она была еврейкой.
Мстислав Добужинский
Российский художник, участник творческого объединения «Бубновый валет»
«Группа художников и писателей «Мир искусства» образовалась сама собой, органически, путем естественного подбора (добровольно — «рыбак рыбака видит издалека»). Кто входил в нее позже, становился «своим».
«Мир искусства» в широком смысле было объединением друзей, связанных одинаковой культурой и общим вкусом — последнее особенно замечательно.
Нас стали называть «стилизаторами», естественно, что мы искали упрощения (сама графическая форма многих наших произведений обязывала к этому упрощению). Упрощению же нас [также] учили японцы и, чего нельзя отрицать, некоторые французские импрессионисты, как Дега и Пьер Боннар, например. Подобно нам, они такие же реалисты по существу, а совсем не стилисты. Конечно, мы были «стилизаторы» в том смысле, что после передвижников впервые именно в среде «Мира искусства» возник интерес к декоративным стилям прежних эпох и к архитектуре, которая вся основана на стиле, и, кстати сказать, впервые в русском искусстве архитектурные сюжеты заняли такое большое место в произведениях художников нашей группы».
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