Георгий Натансон

Режиссер театра и кино, сценарист и драматург

«Татьяна Доронина в фильме сыграла женщину немного не от мира сего, которой был дан самый высочайший дар — умение любить. Она пылала и сгорела от этой любви, а искрами от пламени обожгла всех, кто соприкоснулся с ней. И прежде всего — того мужчину, которому выпало счастье (или же беда?) быть любимым ею. На роль этого самого мужчины, физика-атомщика с вычурным именем Электрон, мы пригласили молодого, тогда еще не особенно известного талантливого театрального актера Александра Лазарева.

Так в фильме появился самоуверенный и ироничный, красивый мужчина, который знает, что красив, и поэтому спокоен. До поры до времени, правда, — пока его не обожжет такое пламя, которого ему хватит на всю оставшуюся жизнь. Но уже без нее…

В моей памяти навсегда останется финальная сцена из фильма «Еще раз про любовь» — удаляющаяся спина Александра Лазарева и голос Татьяны Дорониной за кадром: «Но не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю…»

