Как построить рекламный холдинг

Смотри в будущее

В любом бизнесе нельзя почивать на лаврах. Жизнь стремительно меняется: миллениалы выросли и уже работают в агентствах, а им на пятки наступает поколение Z. Какие они — новые люди? Что любят, чем интересуются, какие ценности им близки? Какой должна быть компания, чтобы молодежь стремилась в ней работать? Без ответов на эти вопросы ни один холдинг не сможет удержаться в рейтинге лучших.