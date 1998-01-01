Как построить рекламный холдинг
Крупные рекламные холдинги обслуживают львиную долю бюджетов и именно они определяют правила игры в индустрии.
Создатели крупнейших российских рекламных групп
Элла Стюарт (BBDO) и Дмитрий Коробков (АДВ)
рассказывают о том, как создать холдинг,
вывести его в топ и удерживать позиции.
Элла Стюарт
Председатель совета директоров,
главный управляющий директор BBDO Group
Дмитрий Коробков
Председатель совета директоров АДВ
BBDO Group
22 агентства, 1200 человек,
28 лет работы в России
АДВ
более 40 агентств, более 2000 человек,
22 года работы в России
Секреты успеха создания
рекламных холдингов
1
Лови идею
Любой новый бизнес начинается с идеи: как сделать что-то лучше других. Подумайте, что необходимо для успеха и где можно найти нужных людей. А дальше надо ловить удачу! Некоторые судьбоносные встречи происходят случайно, например, в буфете в аэропорту «Пулково».
2
Цени свою команду
В рекламе многое зависит от профессиональных и личных качеств сотрудников. В этой отрасли важно обеспечивать возможность расти тем, кто хочет развиваться — и тогда люди ответят преданностью и благодарностью. BBDO Group открывало каждое новое агентство под конкретного сотрудника, который был готов стать лидером на новом уровне. А Борис Карасев, главный исполнительный директор Havas Media Group, когда-то начинал свою карьеру в АДВ с должности курьера.
3
Учись у мировых лидеров
Нередко то, что нуждается в улучшении у нас, в других странах уже оптимизировано. Например, стандартизированные бизнес-процессы и понятная внутренняя структура компании помогают уменьшить зависимость качества продукта от конкретного исполнителя и повышают доверие к агентству со стороны крупнейших рекламодателей.
4
Делегируй с умом
Разные периоды требуют разного стиля руководства. В хорошие времена важно, чтобы члены команды максимизировали свои таланты и возможности, и тогда нужно делегирование. Но есть и другие периоды, когда главная задача компании — максимально мобилизовать свои ресурсы, и тогда без доли авторитарности не обойтись.
5
Будь готов к кризисам
1998 год стал серьезной проверкой для рекламных холдингов. Большинство стали затягивать пояса (например, менеджмент АДВ урезал собственные оклады на 60%), а BBDO Group решили рискнуть и собрать под своим крылом всех лучших людей, работающих на рынке. Выбор антикризисной стратеги во многом зависит о того, с каким багажом компания вступает в трудные времена.
6
Смотри в будущее
В любом бизнесе нельзя почивать на лаврах. Жизнь стремительно меняется: миллениалы выросли и уже работают в агентствах, а им на пятки наступает поколение Z. Какие они — новые люди? Что любят, чем интересуются, какие ценности им близки? Какой должна быть компания, чтобы молодежь стремилась в ней работать? Без ответов на эти вопросы ни один холдинг не сможет удержаться в рейтинге лучших.
7
Помни о главном
Мета- и нейромаркетинг, VR, AR и Big Data — это захватывающе, перспективно и уже практически обязательно, но яркий таргетированный контент сам по себе не решит проблемы клиентов, если не станет частью коммуникационной стратегии кампании, в которой может быть место и для digital, и для традиционных СМИ. А ведь рекламодатели платят агентствам именно за достижение поставленных целей.
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