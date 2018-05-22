Культовое издание не выдержало финансовых проблем и скандалов

Журнал Interview, основанный Энди Уорхолом в 1969 году, прекратит свое существование. Этому решению предшествовали несколько месяцев неопределенности. У издания возникли проблемы с арендой, бывший шеф-редактор через суд потребовал выплаты зарплаты, а креативный директор покинул компанию после обвинений в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.

Закрытие культового журнала подтвердили и в самой редакции. Трей Тайлор, руководивший онлайн-версией Interview, сообщил о завершении проекта в Twitter. Редактор журнала Эзра Маркус заявил CNNMoney, что печатная и интернет-версии закроются в ближайшее время, а сама компания подаст заявление о банкротстве.

В феврале редакцию Interview бесцеремонно выставили из офиса в Сохо, а издатель журнала, компания Brant Publications, получила иск от шеф-редактора Фабьена Барона и его жены, стилиста Людивин Пуаблан. Они потребовали выплатить им более 600 тысяч долларов за работу. Карл Темплер, которого в расследовании Boston Globe обвинили в сексуальных домогательствах, покинул пост креативного директора.

Вскоре появилась информация, что Penske Media, издатель Rolling Stone, WWD и Variety, получивший 200 млн долларов инвестиций от инвестфонда из Саудовской Аравии, может приобрести Interview.

С 1989 года издание принадлежит миллиардеру и коллекционеру Питеру Бранту. После смерти Энди Уорхола Interview стал более респектабельным, на него ориентировались фотографы, арт-директоры и стилисты, а взгляды на искусство, моду, развлечения и поп-культуру отражали предпочтения продвинутого обитателя центральных районов Нью-Йорка.