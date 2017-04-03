BeepCar раскрыл удивительный факт в день рождения писателя



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В день рождения великого русского писателя Н. В. Гоголя сервис BeepCar опубликовал интересный факт о том, что автор “Мертвых душ” был своего рода пионером райдшеринга.

По данным сервиса, в 1840 году Гоголь подал в газету “Московские Ведомости” объявление, в котором искал попутчиков и предлагал разделить затраты на поездку.

Объявление гласило: “Некто, не имеющий собственного экипажа, желает прокатиться до Вены с кем-нибудь, имеющим собственный экипаж, на половинных издержках. Оный некто — человек смирный и незаносчивый: не будет делать во всю дорогу никаких запросов своему попутчику и будет спать вплоть от Москвы до Вены. Спросить на Девичьем поле, в доме Погодина, Николая Васильевича Гоголя”.

По всей видимости это первое упоминание такого вида услуги в литературе и документах, поэтому можно считать Николая Васильевича ее родоначальником.

Холдинг Mail.ru Group миллиардера Алишера Усманова и его партнеров запустил райдшеринговый сервис BeepCar в феврале текущего года. Сервис работает по принципу своего основного конкурента, BlaBlaCar: водитель предлагает свободные места пассажирам, которые направляются в тот же пункт назначения, и участники поездки разделяют расходы на дорогу.