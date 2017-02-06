Новый сервис BeepCar представляет собой платформу для поиска поездок и попутчиков



Скриншот BeepCar

Mail.ru Group запустила BeepCar — платформу для поиска «выгодных поездок и надёжных попутчиков». Сервис работает по принципу своего основного конкурента, BlaBlaCar: водитель предлагает свободные места пассажирам, которые направляются в тот же пункт назначения, и участники поездки разделяют расходы на дорогу.

Попутчику доступна информация о марке и модели автомобиля. После поездки пользователи могут оставить отзывы друг о друге, подтвердив репутацию водителя или пассажира.

У сервиса для поиска совместных поездок есть веб-версия, а также мобильные приложения для Android и iOS. В течение первого месяца Mail.ru Group будет поощрять водителей подарками — они смогут выиграть топливные карты, видеорегистратор ы и аудиокниги. Кроме того, BeepCar бесплатно застрахует жизнь и здоровье всех пассажиров — перед поездкой сервис создаст сертификат от «АльфаСтраховани е». В настоящее время сервисом могут воспользоваться жители России и Казахстана. Разработчики особо подчеркивают, что попытки контактировать с попутчиками с целью рекламы или знакомства для отношений запрещены.