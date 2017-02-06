Скриншот BeepCar
Mail.ru Group запустила BeepCar — платформу для поиска «выгодных поездок и надёжных попутчиков». Сервис работает по принципу своего основного конкурента, BlaBlaCar: водитель предлагает свободные места пассажирам, которые направляются в тот же пункт назначения, и участники поездки разделяют расходы на дорогу.
Попутчику доступна информация о марке и модели автомобиля. После поездки пользователи могут оставить отзывы друг о друге, подтвердив репутацию водителя или пассажира.
У сервиса для поиска совместных поездок есть веб-версия, а также мобильные приложения для Android и iOS. В течение первого месяца Mail.ru Group будет поощрять водителей подарками — они смогут выиграть топливные карты, видеорегистратор