Челлендж #дернислоусоном запущен в поддержку вечеринки

Мейнстрим выдергивания скатерти с накрытого стола не оставит всех в покое и под Новый год. Big Russian Boss и Стас Давыдов из This is Хорошо запустили сумасшедший челлендж перед, как ожидается, самой шумной вечеринкой 2017 года, организованной совместно с агентством Louder.

15 декабря на вечеринке «Здравствуй, Лоусон, Новый Год», которая призвана раскачать Хлебозавод №9, москвичи смогут шумно отметить Новый год в стиле No Rules! вместе с Лоусоном, безумными тусовщиками, блогерами и пранкерами. По ожиданиям организаторов, вечеринку посетят около двух тысяч гостей.

Правит балом Дед Лоусон, который знает толк в больших и шумных тусовках. А Big Russian Boss и Стас Давыдов из This is Хорошо в поддержку вечеринки запустили сумасшедший челлендж. Следуя тренду – отмечать Новый год в стиле No Rules! – блогеры предложили самым бесцеремонным образом выдернуть скатерть из-под новогоднего стола и опубликовать видеоролик с хэштегом #дернислоусоном.



Каждый, кому исполнилось 18 лет, может получить приглашение на тусовку Деда Лоусона, для этого нужно зайти на специальный сайт и получить приглашение!

Проект также поддерживают рэп-группировка «Хлеб», коллектив «КЛИККЛАК», Маша Миногарова, Кузьма, Влад Бумага и Дима Ермузевич.