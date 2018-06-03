Компания назвала технологии, которые имеют наибольшее влияние на жизнь потребителей

Digital Health, технологии Smart Living и искусственный интеллект — главные тренды 2018 года по версии GfK. Компания представила традиционный отчет, где назвала технологии, которые имеют наибольший потенциал с точки зрения роста и влияния на жизнь потребителей.

Новая волна исследования GfK Consumer Life позволила изучить, как изменился стиль жизни, приоритеты и ценности потребителей, тенденции в покупательском поведении. Аналитики также проследили, как технотренды преломляются в российских реалиях.

Из 12 глобальных трендов в пятерку лидеров по-прежнему входят «Безопасность», «Экогражданство», «Новые грани опыта», «Моментальная доступность» и «Осознанный выбор». В России тренд «Моментальная доступность» имеет гораздо большее влияние на потребителей, чем в мире в целом. К примеру, желание всегда быть на связи важно почти для 60% участников исследования GfK в России: наши люди хотят всё сейчас или никогда.

Тренд «Ценность, а не стоимость» ярко проявляется на рынке технологий, которые играют важную роль в жизни потребителей. По данным исследования GfK Consumer Life, технологии занимают 7-е место в иерархии интересов потребителей, эта тема опережает «Здоровье» и «Воспитание детей». В России интерес к теме технологий довольно высок, однако наши соотечественники менее вовлечены в категорию — сравнительно невысока доля тех, кто говорит, что увлекается категорией (пятая часть российской аудитории), и маловато «новаторов» — тех, кто всегда в числе первых стремится покупать новинки (8%).

Продолжает усиливаться тренд «Инновации для упрощения». Все больше потребителей говорят, что не готовы тратить время и усилия на технологию, если она трудна в использовании. Если сравнивать Россию и мир в целом, то у нас доля потребителей, которые готовы «разбираться» со сложными технологиями, значимо выше.

Технологии в России занимают одно из ведущих мест в иерархии интересов потребителей. Они готовы тратить время на освоение технологий, но полностью передать им контроль пока не готовы. Технологии играют роль скорее ассистента, чем партнера. Однако есть сфера, где эти отношения могут перейти на качественно иной уровень. В первую очередь, речь идет о сфере медицины и здравоохранения.

По мнению экспертов GfK, Digital Health — технотренд № 1 сегодня. Как отмечает генеральный директор GfK Марина Безуглова, с точки зрения здоровья технологии являются одновременно и фактором риска, и панацеей. Потребитель стремится быть постоянно на связи, но в реальности человеческий мозг не адаптирован к такому потоку информации. Это приводит к ситуации хронического стресса и росту тревожности. Ответом на вызовы быстрого и нестабильного мира является тренд Wellbeing — стремление к благополучию, здоровому образу жизни и «цифровому детоксу», говорит Марина Безуглова.

В России 14% респондентов готовы устраивать «интернет-паузу», что гораздо ниже глобальных показателей. В целом в мире 37% опрошенных устраивают себе подобный «диджитал-детокс». При этом для россиян ценность здоровья и красоты намного выше в сравнении с глобальным потребителем.

Что это значит для рынка? По данным потребительской панели, с каждым годом все больше домохозяйств включают средства профилактической направленности в свои фармацевтические категории. С 2014 по 2017 годы пенетрация витаминов и БАДов выросла на 4 и 6,5% соответственно. Почти треть населения старше 16 лет занимаются спортом, 19% отслеживают показатели своего здоровья. Неудивительно, что устройства для отслеживания целевых показателей — самые востребованные: из носимых устройств в России в 2017 году 47% продаж в штуках пришлось на трекеры здоровья, а еще 40% — на «умные» часы, где функция отслеживания целевых показателей здоровья является очень востребованной.

GfK прогнозирует появление новых телемедицинских платформ и большую «поляну» для мобильных приложений. Пока же путь российского потребителя к покупке услуги телемедицины непрост. Пробная дистанционная врачебная консультация показала, что на этапе поиска очень мало релевантной информации и много не относящихся к делу рекламных сообщений. Из наиболее легко идентифицируемых услуг оказался проект «Яндекс.Здоровье». Пользовательский опыт показал, что услуга действительно доступна и ее можно получить очень быстро. Через минуту после покупки можно было начать диалог и получить ответы на простые вопросы, а также список необходимых исследований, которые необходимо пройти для диагностики.

Умный дом, как часть большой парадигмы Smart Living, — еще один глобальный технотренд с высоким потенциалом. Сегодня, по данным GfK, только в Европе рынок растет на впечатляющие 30%.

Что сегодня востребовано потребителем? Если посмотреть на самые большие категории, то на крупнейших европейских рынках (объем продаж 3,9 млрд евро) лидируют развлечения умного дома (включая колонки с голосовым помощником) и умная бытовая техника. Еще одна интересная категория — умный свет. Лампы, которыми можно управлять, пришлись по душе потребителям, и на их долю приходится почти 6% всех LED ламп в Европе.

В России концепция умного дома приживается медленнее, чем могла бы. Изначальный интерес к технологии есть: 78% потребителей считают, что «умный дом» — это привлекательная идея. Однако если говорить о практический стороне — покупке и использовании, то на данном этапе наибольший потенциал у решений для безопасности и контроля дома. Далее идет управление отоплением и другими системами, а также управление светом.

Одно из главных препятствий для активной адаптации Smart Living в России — это стоимость. Наибольших успехов у российского потребителя пока добились роботы-пылесосы, где есть довольно широкий ценовой ряд. Во-вторых, если говорить о ритейле, ощущается нехватка экспертов, которые со знанием дела могут проконсультировать, помочь подобрать совместимые устройства и создать из них единую экосистему. Например, в США драйвит весь рынок Amazon Echo — недорогой продукт, который потребитель может купить и поэкспериментировать. Уже больше половины продаж в сегменте сделали эти умные помощники.

Для стимуляции рынка в России важны простые, легкие в использовании продукты и устройства, а также пространство для эксперимента. Проблему принятия этих технологий могли бы решить консультации экспертов в местах продаж и тест-драйвы.

Пока технотренды Digital Health и Smart Living, где ИИ может стать реальным партнером человека, только набирают силу, основные продажи на рынке — в мире и в России — до сих пор делаются на «дисплеях». Сегодня потребитель продолжает «инвестировать» в смартфоны, ноутбуки (главным образом, игровые), а также в телевизоры. И спрос пока формируют именно эти категории. Если взять ТОП 5 самых продаваемых индивидуальных устройств в России, 55% придется на «экраны». Что не удивительно: большую часть времени подключенный потребитель проводит перед тем или иным дисплеем, чтобы получить доступ к контенту.