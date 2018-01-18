Форма уже прошла процедуру утверждения МОК

Официальный экипировщик Олимпийского комитета России — компания ZASPORT представила эскизы формы российских спортсменов для выступления на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В соответствии с регламентом МОК, форма спортсменов из России не содержит символику Российской Федерации – флаг, герб. Основные цвета коллекции – серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia.

«Экипировка российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно. Экипировочный центр будет расположен на 2 этаже флагманского магазина ZASPORT на Новом Арбате», - говорится в сообщении компании.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК 5 запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность участия некоторым спортсменам в статусе «олимпийский атлет из России».