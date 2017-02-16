Но его вступление в силу может быть отложено до 2019 года



Ирина Яровая. Фото РИА Новости

Экспертная группа при «открытом правительстве» посчитала нецелесообразным отмену «Закона Яровой», но рекомендовала поддержать идею МТС о создании пилотного проекта по хранению данных. Однако из-за этого сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года, пишет газета «Ведомости».

Группа, в частности, рекомендовала правительству провести дополнительную оценку технических, организационных и социальных аспектов применения закона для хранения содержимого телефонных разговоров и интернет-трафика . Эксперты считают необходимым исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных.

В заключении также отмечается, что точные затраты операторов на реализацию закона можно будет оценить только после запуска этого проекта. По подсчетам МТС, на это потребуется около 400 млрд рублей в год, а по подсчетам экспертной группы — лишь 100 млрд рублей.

Группа по-прежнему считает целесообразным введение поэтапного увеличения сроков и объемов хранения информации. Также в финальном заключении есть рекомендация поддержать идею МТС о создании пилотного проекта по хранению данных, которого требует закон. На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется. По данным источника издания, сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года, в том числе из-за пилотного проекта.

Президент Владимир Путин подписал антитеррористиче ский пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, в июле прошлого года. Так называемый «Пакет Яровой» представляет собой комплекс антитеррористиче ских мер, в числе которых есть изменения о хранении личной информации граждан.

Антитеррористиче ский пакет законов вызвал широкий общественный резонанс. На сайте Российской общественной инициативы было запущено голосование за отмену документа. В общей сложности ее поддержали более 100 тысяч человек.