Осталось всего 4 дня, чтобы подать работы на фестиваль по сниженной цене

Оргкомитет Киевского Международного Фестиваля Рекламы предупреждает об окончании EARLY BIRDS DEADLINE. У вас осталось всего 4 дня, чтобы подать работы по сниженной цене.

В этом году фестиваль пополнился рядом обновленных конкурсов и категорий, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке.

Среди судей фестиваля – неоднократно признанные специалисты, лидеры мнений и примеры для подражания как на международной арене, так и на украинском рынке. Следите за новостями, ведь первые команды жюри будут объявлены в ближайшее время.

Нельзя не упомянуть, что у победителей фестиваля есть уникальная возможность попасть в следующий рейтинге AdForum Business Creative Report.

Early birds deadline – 2 марта.

Regular deadline – 20 апреля.

Подать свои креативные работы можно на сайте фестиваля. Членам Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ), Ассоциации Брендинговых Компаний России (АБКР) и The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia предостовляется скидка 20% на участие. У вас есть шанс получить двойную скидку, подав свои работы на EARLY BIRDS DEADLINE до 2 марта. Не упустите его!

В случае возникновения вопросов, просим обращаться к оргкомитету: festival@vrk.org.ua - Екатерина Грабовская, project@vrk.org.ua - Ольга Подгорская, или звонить по телефону +38 (044) 490 90 30.