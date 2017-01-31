Арт-директор DDB Russia - о смене страны и назначении на должность креативного директора в OpenEyes DDB Kazakhstan

10 лет назад Антон Симонов приехал из Алма- Аты в Москву, работал в нескольких крупных агентствах на ведущих креативных позициях, получил образование по классу режиссуры во ВГИК в мастерской Юрия Кары и Бориса Григорьева. С 2017 года по предложению Британской Школы Дизайна в Москве ведет интенсивный курс «Art-direction: съемка рекламного ролика». Почему он решил всё это оставить и отправиться на работу в казахстанское агентство, Антон Симонов рассказал Sostav.ru в рубрике «Лицо рынка»

- Я уехал из Казахстана 10 лет назад. Это был 2006 год – самый расцвет рынка и отрасли перед кризисом. Все двигалось стремительно: большие бюджеты, большие перспективы даже в Казахстане, что уж говорить о Москве. Мне хотелось быть в Москве, учиться, набирать силу и опыт. Так и случилось.

Десять лет хорошего роста, самосовершенствования, классных опытов и больших работ. Я получил еще одно образование, стал вести интенсивы в Британской школе дизайна, у меня все было очень хорошо. Возвращаться я не собирался. И звонок из алматинского офиса OpenEyes DDB с предложением о работе стал для меня абсолютной неожиданностью.

Мне предложили занять должность креативного директора в агентстве, которое входит в тройку лидеров индустрии. В стране, рекламная отрасль которой, очевидно, сильно изменилась за последнее десятилетие. Но как именно она изменилась, я представлял очень приблизительно. Я стал смотреть сайт OpenEyes DDB. Их работы, награды. Стал читать в сети о рекламной отрасли Казахстана в целом. Изучил конкурентные агентства. У меня была неделя полного погружения в Казахстан. И чем больше я читал и узнавал, тем яснее вырисовывался не только сам казахстанский рынок, но и моя перспектива принять это предложение.

Я понял, что сейчас возможность поработать в казахстанском агентстве на позиции креативного директора – это реальный челлендж. Серьезный вызов. Не дауншифтинг, а шаг вперед. Не поездка в банановую республику, а возможность испытать на прочность новый рынок. А этот рынок, в свою очередь, испытает на прочность меня.

Я увидел, как колоссально вырос рынок рекламной индустрии в Казахстане. В OpenEyes DDB я увидел очень мощную команду европейского уровня. Я посмотрел, какие применяются технологии на всех этапах создания рекламного продукта – и скажу, что далеко не каждое московское сетевое агентство может похвастаться таким набором инструментов и филигранно выстроенным рабочим процессом. Это самое продвинутое в плане технологий агентство на казахстанском рынке, и мне это нравится.

Рынок российский и казахстанский очень близки. Кризис был везде. Это значит, что клиенты везде сейчас экономят, и требуются новые формы и решения для реализации кампаний. Digital и интегрированные кампании - самый горячий запрос и на рынке Казахстана, и на мировом. Я много работал с digital инструментами и вижу, что и в OpenEyes DDB Kazakhstan это направление в приоритете.

Все больше внимания уделяется работе с данными о поведении аудиторий online и offline, чтобы создавать «цепляющую» рекламу, основываясь на настоящих инсайтах. Мне так же очень близка философия агентства – делать только настоящую и эффективно продающую рекламу. Я сам страшно не люблю креативные фейки – это гнусно и грустно. Можно делать классные вещи, не идя на компромисс со своей творческой совестью.

Я принимаю предложение о работе. Чувствую подъем и драйв. Думаю, что опыт московского темпа работы мне очень поможет: все же, в Казахстане другие ритмы, и все чуть более расслаблены. Но я собираюсь это исправить – пусть даже только в отдельно взятом агентстве.