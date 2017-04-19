Выясняем, почему яхтинг стал таким популярным

Начало мая 2015 года, юго-западное побережье Турции. В играющем золотистыми бликами открытом море дрейфует группа белоснежных яхт. В одной из кают-компаний на столе разложены киви, апельсины, лимоны, рядом — проводки и гвозди. Стол окружен плотным кольцом людей с горящими глазами — кто-то режет фрукты, кто-то зачищает концы проводков. Слышен смех и удивленные возгласы: из лимонов и киви удалось добыть электричество, а от фруктовой батареи засветилась белым сиянием крохотная светодиодная лампочка.

Эксперимент проводил главный редактор ИД «Вокруг света» Сергей Апресов, аудитория — сплошь успешные предприниматели и столичные топ-менеджеры из крупного и среднего бизнеса. Чем их привлекло столь несерьезное занятие, да еще в открытом море?

«Мистер Олимпия» и море

Пару лет назад один из партнеров компании «Акванар», совладелец фитнес-клубов «FITNESS ONE» Татьяна Жарова не могла себе представить, что будет бронировать лодки в лучших яхтенных маринах по всему миру, собирая команду в 90-100 человек. Неудивительно: в самой первой поездке в Турцию, в 2014 году, организаторов оказалось больше, чем участников.

«Тогда мы совершили ошибку в позиционировании: после формулировки «здоровье под парусами» вместо активных молодых людей к нам приехали бабушки с гастритом и камнями в почках».

Бросились исправлять: нанимали маститых маркетологов и устраивали многочисленные брэйнстормы. «В итоге поняли, что мучаемся ровно потому, что первыми предлагаем новый вид туризма, названия которому еще нет, его только предстояло придумать», — говорит Жарова. Под «новым видом» имеется в виду авторская система функционального отдыха. На ее разработку ушло больше четырех лет.

За основу взяли модель традиционного европейского wellness, где главное — вовсе не регулярные физические нагрузки и правильное питание, как принято думать. «Для наших соотечественников это необычно, но wellness — он про широту картины мира, профессионализм и баланс во всем, в том числе в полезном и вредном, — утверждает еще один партнер «Акванара» Олег Евсеенков, бывший топ-менеджер «Роснано», ныне управляющий частными инвестициями. Бокал вина — пожалуйста, но только с пониманием того, что мы делаем. Наша система функционального отдыха ровно про это, про внутренний баланс пользы и вреда, про правильные нагрузки и восстановление. Считать нас агрессивными последователями здорового образа жизни в корне неверно».

Отсюда — 24 часа чистого фитнеса и 40 часов уроков яхтинга в сочетании лекциями и бизнес-тренингами прямо на борту яхты. В «Акванаре» собрали лучших бизнес-тренеров, фитнес-инструкторов, хореографов, психологов и даже искусствоведа. А в качестве эксперта по единоборствам и функциональной подготовке позвали «Мистера Олимпия 2016», двукратного чемпиона мира по каратэ Аристида Мбомни.

«Затем зафрахтовали лодки, набрали шкиперов, способных обучать яхтенному делу и снова предложили рынку наш продукт», — говорит Жарова.

Подход сработал: летом 2016 года в 10-дневный wellness-event на парусных катамаранах в Грецию с «Акванаром» отправилось уже 78 участников (против 24-х два года назад). Средняя цена поездки — порядка $2500, выезды сезонные, 3-4 раза в год. Чем так зацепил взыскательных клиентов совершенно новый для рынка продукт?

Отдых как апгрейд

«Позиционирование отдыха как «функционального» сразу отсеивает тех, кто не готов к активностям и ритму жизни на «Акванаре», — уверен один из участников, бывший столичный маркетолог Василий Стародубцев. Восемь лет назад он перебрался из столичного мегаполиса в Индонезию, где занялся бизнесом в сфере недвижимости.

«Отсеивает не столько позиционирование, сколько специальное тестирование, его проходят все — мужья, жены, дети, бизнес-партнеры, разницы нет», — добавляет заместитель генерального директора «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» Максим Лякишев. Тесты должны определить достаточную степень социализации и моральной готовности к тому, что придется делать в долгом путешествии с малознакомыми людьми. Случается, что на Акванар иногда и не берут. «Правда, пока таких случаев было всего два», — улыбается Жарова.

Зачастую профессиональный уровень части участников не уступает уровню приглашенных экспертов-celebrities. Татьяна Жарова поясняет, что «такие гости едут за возможностью получить то, что не вписывается в их повседневные сценарии».

Геннадий Полетаев-Парсаданян, основатель проекта «wellup.me», еще один партнер «Акванара», помнит случай, когда один из участников, крупный бизнесмен, планировал посвятить время только парусным гонкам, а другие активности всерьез не рассматривал. В итоге большую часть времени он провел за неспешными беседами с семейным психологом и на индивидуальных фитнес-тренировках. Что до детей, то у них в путешествии все ровно как у взрослых: тренинги про искусство коммуникаций, постановку задач и достижение целей, танцы и кикбоксинг. Такой новаторский подход в сочетании с авторской методикой тестирования, и отличает «Акванар» от немногочисленных конкурентов, считают участники поездок.

Основатель профессионального яхтенного ивент-агентства ATLANTIS Sailing Challenge Максим Тербов очень заинтересовался конкурентом: «Организация таких мероприятий — сложный процесс со множеством нюансов. Помимо морской части необходима работа с участниками, ведущими, диджеями, разработка сценариев и брендированной промо-формы, выпуск полиграфии и сувениров. Нас спасает то, что мы работаем и как яхтенное, и как ивент-агентство. Готов ли «Акванар» брать на себя подобные вопросы?».

Полетаев-Парсаданян и Жарова уверены, что способны предложить намного больше, чем парусные гонки и вечеринки. «Наша цель — «апгрейд удовлетворенности жизнью», апгрейд внутреннего равновесия наших участников, не только на самом «Акванаре», но и после него».

«Яхтинг — это вам не каблуки и не бокал шампанского»

На величественный пальмский собор работы Гауди, что в городке Пальма острова Майорка, крупными мазками ложится абрикосовый закат. На пирсе, возле яхтенных причалов, звучит через динамики зажигательная музыка. Танцующие под нее участники «Акванара» собрали вокруг себя внушительную толпу из активно приплясывающих туристов. Некоторые решительно присоединяются — в самом разгаре мастер-класс хореографа Кирилла Чирцова, призера Первых Дельфийских игр.

На палубе одной из яхт с надписью National Sailing Wellness Days группа людей собралась в тесный круг — идет вечерний тренинг бизнес-тренера Владиславы Друтько. Вместе с прохладным бризом до берега доносятся обрывки экспрессивного спора. Оставшаяся часть жителей «Акванара» отправилась на экскурсию по Пальме с искусствоведом Виктором Музыкой, консультантом по созданию частных арт-коллекций.

«Сэйлинг с «Акванаром» — это вам не каблуки и бокал шампанского, — совладелец логистической компании Никита Широков довольно улыбается. С одной стороны, жесткое расписание, что не позволяет растрачивать время попусту, а, с другой стороны, никто никого не принуждает. Всегда можно «нажать» на паузу». Для Широкова участие в «Акванаре» обернулось заметными переменами в собственном бизнесе. Посетив несколько тренингов, Широков задумался над рентабельностью одного из направлений, а чуть позже его и вовсе закрыл. «В итоге упали расходы, высвободилось время на что-то другое».

Василий Стародубцев, что живет и работает на Бали, признает, что «Акванар» стал для него «тем необходимым толчком, чтобы всерьез начать заниматься парусом». Говорит, что немалую роль сыграли шкиперы «Акванара», сплошь чемпионы Европы и мира по парусному спорту. Сегодня Стародубцев готовится получить капитанскую лицензию и отправиться на самостоятельные регаты в Европу. «Парус — это то, о чем я читал в детстве, потрясающее ощущение свободы».

Страстный любитель парусного спорта президент IBS Group Анатолий Карачинский одной из сильных сторон «Акванара» тоже называет приобщение к парусу. «Это очень важная вещь: примерно 30-40% людей, попробовавших парус, со временем идут учиться, а затем ходят на лодках, своих или арендованных. Лишь 1-2% приходят в спортивные гонки». Последнее — как раз случай Карачинского. В начале сентября он вернулся из итальянского Скарлино, где завершился чемпионат мира по парусному спорту. Среди сильнейших 60 команд мира, собранных из спортсменов-профессионалов, команда Карачинского заняла 26-е место.

Впрочем, «Акванар» создавали не только ради поклонников яхтинга: лодку там позиционируют лишь как эффективный инструмент для полноценного апгрейда личности участников. А выходит это по-разному: кому-то хочется все десять дней гоняться под парусами, кому-то нужно до хрипоты спорить с бизнес-тренером о маркетинговых стратегиях, а кому-то — оказаться в уединенной бухте, чтобы посвятить время релаксу. Потому что только после этого незаметно происходит тот самый внутренний апгрейд, ради которого все и затевалось.

«Акванар» — интересная находка в смысле нового жизненного опыта, времени и для рефлексии, и для перезарядки, — подытоживает Василий Стародубцев. Там мы могли общаться на такие темы, на которые в обычное время ресурсов не хватает».

При потенциальной емкости путешествия в 200 человек, максимальное количество участников пока едва доходит до сотни. Причем около 55% приходится на тех, кто уже ездил. Жарова с партнерами хотели бы масштабировать бизнес, организуя «функциональный отдых» с мировыми экспертами и англоговорящими участниками. Оборот в компании не раскрывают, рассчитывая, что к концу 2017 года выйдут на окупаемость. «Теперь мы четко понимаем, куда двигаться, главное — не сбавлять темп».