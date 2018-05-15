Приходите и не забудьте захватить спортивную обувь!

23 мая 2018 года с 10−00 в футбольном манеже «Спартак» в Сокольниках состоится презентация нового формата полосы препятствий «Вызов принят»: «Бесконечность. Футбол».

Оценить возможности и потенциал проекта «Вызов принят. Уникальный тимбилдинг» смогут HR-специалисты и все, кто работает в сфере организации мероприятий, event-маркетинга и не только.

«Вызов принят» — это бесконечная надувная полоса препятствий: благодаря новой конструкции поворотов образуется замкнутый прямоугольный трек общей длиной 200 метров. Рекомендуемая дистанция — 2 круга.

Внутри периметра полосы препятствий — оранжево-чёрный привет грядущему ЧМ-2018, десяток футбольных аттракционов, многие из которых пока эксклюзивны для российского рынка развлечений.

Например, футбол в очках виртуальной реальности, интерактивные электронные футбольные ворота, футбольный дартс «Ярило», родео на бутсе, футгольф, футбаттл, «4 в ряд» — эти и другие развлекательные активности вскорости займут своё место в фан-зонах ЧМ-18.

Кроме того, в гостевой зоне компания «ПРО-Интерактив» продемонстрирует новинки этого года: мобильный выездной кёрлинг на базе испанского синтетического льда, аттракционы виртуальной реальности «VR-Шаттл», «VR-Платформа», «Виртуальный стрелок».

Презентация интерактивна: можно (и нужно!) не просто смотреть, а испытать всё, что ждёт вас в манеже 23 мая.

Регистрируйтесь на событие, чтобы самим пройти самую длинную в мире надувную полосу препятствий, поиграть в виртуальный футбол и прокатиться в VR-Шаттле!

Вызов принят. 23 мая. Сокольники. Бесконечность футбола. Приходите и не забудьте захватить спортивную обувь!



«Вызов принят. Уникальный тимбилдинг» — это 13 авторских надувных полос препятствий, 30 интерактивных надувных аттракционов, около 40 эстафетных заданий и заданий верёвочного курса. Многие модули уникальны не только для России, им нет аналогов в мире.

Самая длинная в мире надувная полоса препятствий (402 метра) — претендент на Книгу рекордов Гиннеса. Любой конструктив «Вызов принят» можно собрать в каком угодно месте: основной принцип работы — мобильность и масштабируемость.

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