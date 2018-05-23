Подписка на YouTube Premium обойдется россиянам в 250 рублей в месяц

В обновлённом приложении YouTube для iOS появилась информация о стоимости подписок на платные сервисы для российских пользователей. На это первым обратило внимание издание iGuides.

Новые опции встроенных покупок (возможность сделать их в текущей версии приложения пока отсутствует) называются YouTube Red (A) и YouTube Red (B). В издании предположили, что YouTube Red (A) в прейскуранте встроенных покупок соответствует YouTube Premium, а YouTube Red (B) — YouTube Music Premium.

В США подписка на первый сервис будет стоить 10 долларов, а на второй 12 долларов. В России цены будут ниже — 229 и 249 рублей. На Android стоимость подписок пока неизвестна.

Несколько дней назад Google объявил о перезапуске платного сервиса YouTube Red. Теперь он будет называться YouTube Premium и включать музыкальный стриминговый сервис YouTube Music.

Пользователи YouTube Music смогут слушать музыку без рекламы, в фоновом режиме, а также загружать треки. На YouTube Premium появится больше оригинального контента — сериалов и фильмов. Подписчики сервиса не увидят рекламу и получат возможность загружать видео, как и на YouTube Red.