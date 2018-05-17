Стриминговый сервис станет частью YouTube Premium

Google объявил о перезапуске платного сервиса YouTube Red. Теперь он будет называться YouTube Premium и включать музыкальный стриминговый сервис YouTube Music. О создании подобного сервиса с рабочим названием Remix СМИ сообщали в конце 2017 года.

Пользователи YouTube Music смогут слушать музыку без рекламы, в фоновом режиме, а также загружать треки. На YouTube Premium появится больше оригинального контента — сериалов и фильмов. Подписчики сервиса не увидят рекламу и получат возможность загружать видео, как и на YouTube Red.

YouTube Music предложит аудитории как никогда персонализированный подход, максимально упростив процесс поиска новой музыки. Сервис получит мобильное приложение и совершенно новый веб-плеер. Пользователи найдут там огромный музыкальный каталог, включающий ремиксы, каверы и живое исполнение песен. Найти трек можно будет не только по названию, но и по описанию («такая хипстерская песня, где свистят»), и по отдельным строчкам.

Кроме того, YouTube Music предложит персональные рекомендации на основе истории прослушиваний и в зависимости от обстановки. Например, в аэропорту он посоветует расслабляющую музыку, а в тренажерном зале — энергичную. Хотите что-то новое? К вашим услугам тысячи плейлистов и радиостанции.

Сначала YouTube Premium станет доступен на тех рынках, где уже присутствует YouTube Red: в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике, Южной Корее. Позже сервис запустят в России, Великобритании, Австрии, Испании, Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Норвегии, Швеции, Швейцарии. Стоимость месячной подписки на YouTube Premium составит 11,99 доллара (в США), если пользователь хочет только музыку — то YouTube Music Premium обойдется в 9,99 доллара. Однако будет доступна и бесплатная версия YouTube Music с рекламой. Подписчики Google Play Music автоматически получат доступ к YouTube Premium, сообщает видеохостинг.

ТАСС также пишет, что на YouTube появится возможность узнать исполнителя и автора песни не только в музыкальных видео, но и в пользовательском контенте. Новая функция позволит узнать всю информацию об исполнителях, лейблах и издателях, чья музыка используется в видео. При нажатии на кнопку «Еще» пользователь увидит ссылку на официальный канал автора.