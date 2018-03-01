Российские фильмы в 2017 году посмотрело 10,7 млн зрителей в 48 странах мира

Российские фильмы в 2017 году посмотрело 10,7 млн зрителей в 48 странах вне России. Сборы за рубежом достигли $44,3 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Фонда кино.

Зарубежный прокат принес российской киноиндустрии 17% кассы. При этом зарубежные сборы уменьшились по сравнению с 2016 годом ($47,8 миллиона), но аудитория выросла (9,3 миллиона зрителей). Жители России в 2017 г. потратили на билеты в кинотеатры 53,8 млрд руб., из них 13 млрд руб., или $222,6 млн, – на российское кино. Внутри страны российское кино посмотрело 54,7 млн зрителей.

Производство и прокат подавляющего большинства отечественных фильмов финансирует государство через Фонд кино. Правительство определяет эффективность фонда через долю российского кино в прокате: оно должно отбивать зрителей у голливудских картин. В 2017 году доля русского кино впервые за 10 лет превысила 25%.

Напомним, с этого года у Фонда кино появился новый показатель эффективности – число зарубежных зрителей. Иностранная аудитория важна чиновникам, поскольку, во-первых, это глобальное продвижение российской культуры и ценностей, объяснял исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, а во-вторых, так у российской киноиндустрии будет более сбалансированная экономическая модель: небольшое число картин окупается только за счет внутреннего проката – такова мировая практика. Затраты на производство окупает около 7% отечественных картин. Чтобы окупалось больше, фильмам необходимо собирать кассу за пределами России.

Самый кассовый отечественный фильм в международном прокате 2017 года – «Защитники» – собрал за рубежом в 1,5 раза больше, чем в России: $7,1 млн против $4,5 млн. Второй по международной кассе – фильм ужасов «Невеста» также собрал в России заметно меньше, чем за границей. Закрывает тройку лидеров мультфильм «Снежная королева – 2: Перезаморозка», у которого российская и международная касса примерно равны.