Фонд кино введет новый показатель для оценки эффективности господдержки, который поможет продвижению отечественных фильмов за границей

C 2018 года Фонд кино введет новый показатель для оценки эффективности господдержки — количество зрителей, посмотревших российские фильмы за границей. Новый показатель поможет «сбалансировать экономическую модель» отечественных релизов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева.

Чтобы привлечь зарубежных зрителей, продюсерам разрешат тратить на продвижение за границей часть полученных от Фонда субсидий.

Ранее эффективность работы Фонда оценивалась по доле отечественного кино на внутреннем рынке. По мнению Антона Малышева, только национального рынка недостаточно для того, чтобы окупалось большое число картин. Сейчас, по данным Фонда, окупается 8% российских фильмов, а с учетом господдержки — 12%.

Пока общую зарубежную кассу фильма посчитать сложно, признают в Фонде: исследовательские компании предоставляют данные лишь по ограниченному количеству территорий. Однако сообщается, что зарубежные сборы российских картин растут: в 2015 году они составляли $17 млн, в 2016-м выросли до $34 млн, а по итогам 2017-го достигли $37 млн, следует из данных Kinodata.pro.

Продюсеры, которым теперь разрешат вкладывать государственные деньги в продвижение за границей, считают инициативу логичной: внутреннего рынка недостаточно, чтобы окупалось сразу много картин. Сейчас маркетинговые кампании на средства Фонда можно проводить только в России, а с рекламой фильмов за границей часто бывают проблемы.