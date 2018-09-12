Бывший гендиректор Forbes Екатерина Тихомирова возглавила бэк-офис НМГ и «СТС Медиа»

Бывший топ-менеджер издательского дома ACMG Екатерина Тихомирова займет должность генерального директора «Медиа Бизнес Солюшенс», сервисной компании, оказывающей услуги бэк-офиса для холдингов НМГ и «СТС Медиа», следует из официального заявления НМГ.

Компания отмечает большой опыт Тихомировой в медиаотрасли, в том числе руководство крупными холдинговыми структурами в разных бизнес-сегментах.

До настоящего времени Екатерина Тихомирова занимала должность генерального директора компании АО «АС РУС медиа» (издатель Forbes Russia) и вице-президента медиа-холдинга ACMG. В 2012−2016 гг она возглавляла холдинг «Европейская медиагруппа» (осуществляет управление радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей»).

«Медиа Бизнес Солюшенс» — сервисная компания, оказывающая услуги бэк-офиса для активов Национальной Медиа Группы и «СТС Медиа». Доли владения: 51% принадлежит ЗАО НМГ, а 49% — ООО «СТС Медиа».