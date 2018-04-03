Проект станет пособием по истории литературы с подробным разбором ключевых произведений, таймлайнами и т.д.

Журналист Юрий Сапрыкин запускает собственный книжный онлайн-проект «Полка». Проект станет пособием по истории литературы с подробным разбором ключевых произведений, таймлайнами, картами и ответами на часто задаваемые вопросы.

Редакторами проекта выступят литературный критик Лев Оборин и книжный обозреватель Елена Макеенко. Дизайн проекта разработала студия Charmer.

В основной список «Полки» входят художественные произведения, написанные на русском языке или переведённые на русский самим автором: романы, повести, рассказы, пьесы, литературные мемуары. В основной список проекта вошли 108 произведений, выбранных путём голосования и получивших в сумме 9 и более баллов. Первое место в голосовании занял «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова.

На сайте уже доступны первые 23 статьи: о романе-эпопее Толстого «Война и мир», о поэме Ерофеева «Москва — Петушки», о повести Хармса «Старуха» и др. В статье про каждую из книг есть информация о ее содержании и стиле написания, времени создания, произведениях, которые повлияли на автора, принятии книги в обществе. В конце каждой статьи можно найти ссылки на тексты, аудио- и видеоматериалы, относящиеся к книге.

«„Полка“ возникла из разговоров о том, что в русской литературе есть некоторое количество текстов, про которые все (не всё читающее сообщество, а все люди, говорящие на русском вообще) понимают, что это вещи великие, классические, всех нас в каком-то смысле сформировавшие… Понять, как они устроены, откуда они взялись, что происходило в момент их создания с автором и вокруг него, что можно понять через эти тексты о людях, о языке или о том, как все в России устроено. А заодно немного переформулировать понятие канона или „литературной классики“. А заодно, возможно, показать, как развивалась русская литература вообще, какие открытия в ней происходили, и какие за ними шли волны… Это, наверное, не медиа в строгом смысле слова. Но и не учебник литературы, каким мы его привыкли видеть. Не знаю, как определить жанр — наглядное пособие?», — прокомментировал Sostav.ru идею возникновения проекта Юрий Сапрыкин.

С 2003 по 2008 год Сапрыкин возглавлял журнал «Афиша», а затем был шеф-редактором объединенной компании «Рамблер-Афиша». В последнее время он занимал должность редакционного директора издательского дома The Moscow Times.