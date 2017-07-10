Очередной суд против онлайн-ритейлера выиграла структура Сбербанка



Соцсети

Арбитражный суд города Москвы принял решение взыскать с НАО “Юлмарт” 782 млн руб. в пользу ООО “Сбербанк факторинг”, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на материалы суда.

Иск о взыскании 706,7 млн руб. долга и 76,9 млн руб. пеней был подан в январе 2017 года. Претензия базируется на договорах факторинга, по которым работали поставщики “Юлмарта”. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца. Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, представляющий интересы онлайн-ритейлера, Валерий Зинченко сообщил, что решение “обязательно будет обжаловано”.

Проблемы с кредиторами у “Юлмарта” начались в 2016 году. Тогда же возник конфликт между акционерами компании, который привел к фактическому блокированию работы ее органов управления. Дмитрий Костыгин и Август Мейер, структурам которых принадлежат 61,5% “Юлмарта”, разошлись во взглядах на развитие бизнеса с Михаилом Васинкевичем, который контролирует 38,5% ритейлера.

К настоящему моменту в суд иски в отношении “Юлмарта” и основного акционера ритейлера Дмитрия Костыгина подавали Сбербанк и ВТБ. В конце июня стало известно, что интернет-ритейлер закроет около 15 % точек выдачи заказов. Уже принято решение о прекращении работы пунктов в Центральном, Приволжском и Уральском федеральном округах.