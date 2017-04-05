Корпоративные конфликты и проблемы с кредиторами не позволили ритейлеру заработать больше всех на онлайн-продажах



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Компания Wildberries стала лидером среди российских ритейлеров по продажам в интернете, сместив с этой позиции «Юлмарт», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Data Insight и Ruwards за 2016 год.

Онлайн-продажи Wildberries за 2016 год оценены в 45,6 млрд рублей, тогда как «Юлмарт» смог заработать на продажах в Сети 38,8 млрд рублей. Тройку рейтинга Data Insight вошел также магазин техники «Ситилинк», четвёртое и пятое место заняли сети «М.Видео» и «Эльдорадо» соответственно.

По мнению партнёра Data Insight Бориса Овчинникова, Wildberries удалось закрепить лидерство и расти быстрее рынка за счёт ассоциации бренда с онлайн-покупками. Оборот компании вырос в 2016 году за счёт расширения ассортимента, роста рынка в целом, а также улучшения сервиса.

В свою очередь, по мнению экспертов, прошлогодний лидер среди российских ритейлеров по продажам в интернете «Юлмарт» подкосили корпоративные конфликты и проблемы с кредиторами в 2016 году. В нынешнем году акционеры «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Михаил Васинкевич смогли договориться о прекращении вражды и даже подписали рамочное соглашение, согласно которому принадлежащая Михаилу Васинкевичу доля «Юлмарта» будет выкуплена самой компанией.