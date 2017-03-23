На стабилизацию ситуации в «Юлмарте» требуется 5-6 млрд рублей



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Акционеры "Юлмарта" Дмитрий Костыгин и Михаил Васинкевич договорились прекратить конфликт. Об этом сообщает «Коммерсант». На прошлой неделе стороны подписали рамочное соглашение, согласно которому принадлежащая Михаилу Васинкевичу доля "Юлмарта" будет выкуплена самой компанией.

В рамочном соглашении зафиксирован график выплат миноритарию. Часть средств будет выплачена по урегулированию с банками, часть — по достижении определенных показателей «Юлмартом» в 2017-2018 годах. Сообщается, что выкуп планируют завершить в июне этого года.

В сентябре совладельцы интернет-ритейлера «Юлмарт» Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали в суд на мажоритарных акционеров компании Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, требуя обязать своих партнеров выкупить их доли в компании по определенной цене. А за месяц до этого из "Юлмарта" ушел один из основателей ритейлера Сергей Федоринов, занимавший должность гендиректора компании.

Кроме того один из основателей Юлмарта Алексей Никитин продал в августе 20% материнской Ulmart Holding другому акционеру - Михаилу Васинкевичу. После завершения сделки 46% Ulmart Holding принадлежит структуре Васинкевича, а 28 и 26% - бывшим совладельцам "Ленты" Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру.

Дмитрий Косыгин считает, что появление рамочного соглашения даст акционерам «Юлмарта» возможность продолжить поиск инвестора. По его словам, сейчас к компании проявляет интерес один из частных инвесторов из США. Косыгин утверждает, что на стабилизацию ситуации в "Юлмарте", в том числе урегулирование отношений с кредиторами, докапитализацию компании и выкуп доли миноритария требуется 5-6 млрд руб.