Рекламодателям будут доступны данные об охвате, времени просмотра и слышимости роликов



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Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, решил повысить прозрачность рекламных метрик. Акцент будет сделан на трёх ключевых показателях: уникальном охвате, времени просмотра и слышимости (audibility). Теперь их включают в цифровые отчеты, которые сервис предоставляет рекламодателям. Эти метрики дают полное понимание того, насколько эффективна кампания на YouTube, сообщает Ad Age.

Сервис пытается помочь маркетологам разобраться в том, что действительно имеет значение, говорит глобальный управляющий директор YouTube Дебби Вайнштайн. Уникальный охват учитывает, сколько уникальных пользователей видели рекламу; время просмотра говорит о том, сколько секунд потрачено на просмотр рекламы в целом и в среднем; слышимость свидетельствует о том, сколько раз ролик проигрывался со звуком. Как утверждает YouTube, 60% видео просматривается на мобильных устройствах, а 95% идет со звуком.

Главный маркетолог Unilever Кит Вид отметил, что Google находится на правильном пути. “Исследования [YouTube] показывают, что реклама, которую потребители просматривают полностью, лучше работает и повышает эффективность бренда”, - сказал топ-менеджер.

Изменения происходят на фоне попыток рекламной индустрии усилить контроль над digital бюджетами и добиться большей прозрачности от всей цепочки партнеров. Бренды хотят быть уверенными, что их кампании проводятся на всех интернет-площадк ах по намеченному плану, а также хотят получать точные измерения. Сейчас маркетологи сомневаются в корректности метрик и настаивают на том, чтобы данные верифицировали сторонние компании.

Давление оказывается на крупнейшие платформы, включая Google и Facebook. Недавно директор по маркетингу P&G Марк Причард предъявил интернет-площадк ам своеобразный ультиматум: либо они исправляют ситуацию, либо лишаются денег крупнейшего рекламодателя в мире.

Целый ряд крупных мировых компаний и медиа уже приостановили свое сотрудничество с Google. Это случилось после того, как выяснилось, что их рекламные объявления размещались на страницах с неприемлемым контентом, таким как пропаганда терроризма и антисемитизма.