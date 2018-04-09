Google грозит штраф в 40 млн долларов

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, обвинили в незаконном сборе информации о лицах младше 13 лет. Два десятка правозащитных организаций подали соответствующую жалобу в Федеральную торговую комиссию США, сообщает CNN.

YouTube активно собирает конфиденциальную информацию о подписчиках популярных каналов, однако в случае с детьми компания обязана сначала получить согласие их родителей. По правилам регистрироваться на YouTube можно лицам старше 13 лет, но на практике достаточно лишь поставить галочку напротив строчки «мне больше 13 лет», чтобы получить доступ к видеохостингу. Таким образом, сервис нарушает закон о защите конфиденциальности детей в интернете.

«Google получает большие прибыли от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube. Этот незаконный сбор длится уже много лет и охватывает десятки миллионов детей в США», — сообщается в совместной жалобе правозащитников.

По данным аналитических компаний, на YouTube зарегистрированы более 45% американских детей в возрасте от 8 до 12 лет. За несколько лет были нарушены права более чем 23 млн детей. Правозащитники требует оштрафовать Google не менее чем на $ 41 млн.

В Google уже отреагировали на жалобу, пообещав повлиять на сложившуюся ситуацию, так как вопрос доступности ненадлежащего контента для детей является крайне важным и актуальным для компании. Так на YouTube Kids пользователи могут сами помечать ненадлежащее видео соответствующим значком, после чего его проверит модератор и примет решение о возрастных ограничениях.