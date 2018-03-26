Google пытается сделать свои сервисы более безопасными

Видеохостинг YouTube обновил правила в части размещения контента об огнестрельном оружии. Со следующего месяца пользователям нельзя будет публиковать ролики, в которых предлагается приобрести огнестрельное оружие или принадлежности к нему напрямую или онлайн; содержатся инструкции по изготовлению огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных глушителей и других принадлежностей; показано, как собирать упомянутые устройства и принадлежности.

К таким принадлежностям относятся, среди прочих, приклады для скоростной стрельбы, пулеметные пусковые механизмы, синхронные автоматические спусковые рычаги и комплекты для переоборудования, а также магазины большой емкости (более чем с 30 патронами). Запрещено также показывать, как преобразовать огнестрельное оружие в автоматическое или полуавтоматическое.

Google, которому принадлежит YouTube, и другие технологические компании столкнулись с давлением со стороны общественников. После серии массовых шутингов в США сторонники ужесточения контроля потребовали от Google, Amazon, Apple и Roku остановить вещание NRAtv. Данный проект объединяет 36 каналов, которые работают на стриминговых платформах Amazon Fire, Chromecast, Apple TV. NRAtv развивает Национальная стрелковая ассоциация (NRA), ее каналы посвящены политике, охоте и коллекционированию оружия. Протестующие используют в соцсетях хэштеги #BoycottNRA и #StopNRAmazon.

Крупнейшие площадки NRA в социальных сетях — Facebook и Twitter с 8,7 млн подписчиков. Пять YouTube-каналов, созданных организацией, на данный момент набрали более 102 млн просмотров, пишет The New York Times.

Издание подозревает ассоциацию в лоббировании интересов оружейников и тесных связях с президентом Дональдом Трампом, отмечая также, что сотрудники NRAtv неоднократно допускали расистские высказывания.

Владельцы тысяч YouTube-каналов, связанных с оружием, уже почувствовали новые правила. СМИ сообщали, что сервис начал блокировать аккаунты и удалять видео, пропагандирующие насилие. Не исключено, что теперь они займутся поиском новых площадок. Так, проект InRangeTV к уже существующим Full30, Facebook, BitChute добавил порносайт PornHub.

Напомним, акции за ужесточение контроля над оружием прошли в крупнейших городах США. Новая волна протестов началась после массовой стрельбы в школе Паркленда, штат Флорида, где 14 февраля погибло 17 человек.