Сервис начнет ограничивать доступ детей к ненадлежащему видео по жалобам зрителей



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YouTube Kids ограничит доступ детей к контенту, который может навредить детской психике. Пользователи будут помечать ненадлежащее видео соответствующим значком, а модератор будет принимать решение о возрастных ограничениях, сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании.

Дело в том, что множество видеороликов, которые на первый взгляд кажутся совершенно безобидными, на самом деле носят жестокий и оскорбительный характер. С учётом этого, YouTube разработал новую функцию, которая позволит пользователям отмечать контент как некорректный. Далее модераторы рассмотрят такие видео, и если они также сочтут их неуместными для детей, то установят возрастные ограничения.

«В команду модеров YouTube входят родители, которые стремятся улучшить приложение», - говорится в сообщении компании.

Такие видео будут удаляться из сервиса YouTube Kids, как несоответствующие заявленному содержанию, но останутся доступными для просмотра взрослой аудитории. Кроме того, их нельзя будет посмотреть незарегистрированным пользователям.

Вопрос ненадлежащего контента является актуальным для YouTube, однако на данный момент представители компании затрудняются дать точное определение этому термину. Сейчас под эту категорию попадают видео, содержащие демонстрацию насилия и так называемые «взрослые» темы.