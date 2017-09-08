Инвестиции в сервис к концу года превысят 1 млрд рублей



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Продюсерская компания Yellow, Black and White готовится к запуску онлайн-платформы Start, на которой будут транслироваться премьерные показы сериалов и фильмов, снятых совместно с другими студиями и телеканалами. Инвестиции в сервис к концу года превысят 1 млрд рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора Start Егора Яковлева.

Сервис запустится в октябре и покажет до премьеры несколько сериалов НТВ, а также киноновинки этого года, включая «Викинг», «Притяжение», «Время первых», «Гоголь. Начало» и «Аритмию». Управляет платформой «Старт. Фильм», принадлежащий «ВБД Груп» — головной компании YBW. Start покажет ряд его премьер для разных телеканалов, включая сериалы «Бывшие» и «Лучше чем люди», российскую версию «Бесстыдников» и др.

Эксперты, в свою очередь, полагают, что русскоязычным экспатам уже есть, где смотреть отечественный контент, и изменить ситуацию могут только высокобюджетные оригинальные продукты. «Идея жизнеспособна, но, чтобы окупиться, недостаточно просто привлечь аудиторию. Чтобы предложить широкое контентное наполнение по рекламной и подписной модели, нам потребовались месяцы беспрерывной работы с аудиторией и их предпочтениями», - сообщает гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов.

Ранее стало известно, что проектом Start интересовался миллиардер Александр Мамут, но переговоры оказались безрезультатными. Получать доход компания рассчитывает в первую очередь от платной подписки. Кроме того, в дальнейшем предусмотрена продажа эфирных прав на контент.