Yellow, Black and White запустит студию для съемок контента и показа на собственной онлайн-платформе



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Продюсерская компания Yellow, Black and White осенью 2017 года запустит онлайн-платформу Start, которая может стать российским аналогом HBO, сообщает РБК со ссылкой на генерального продюсера Yellow, Black and White Эдуарда Илояна.

Проект Start будет ориентирован на русскоязычную аудиторию по всему миру с доходом выше среднего. Получать доход компания рассчитывает в первую очередь от платной подписки. Кроме того, в дальнейшем предусмотрена продажа эфирных прав на контент. Помимо своего сайта сервис Start будет доступен на таких платформах, как Smart TV, iOS, Android.

К участию в производстве студия пытается привлечь и другие продюсерские компании, а также российские медиахолдинги. Факт переговоров уже подтвердили генпродюсер телеканала ТВ-3 Евгений Никишов и директор по цифровым продуктам «СТС Медиа» Дмитрий Карманов.

По словам источника издания на медиарынке, проектом Start уже интересовался миллиардер Александр Мамут, но переговоры оказались безрезультатными. Представители Yellow, Black and White не стали комментировать эту информацию.

«В ближайшие несколько лет мы готовы развивать проект самостоятельно. По нашей модели окупаемость наступит не раньше, чем через три-пять лет», - отметил Илоян. По его словам, за два года компания вложила в проект около 400 млн рублей собственных средств. В результате уже готовы три сериала, еще восемь находятся в стадии производства, еще 50 - на более ранних этапах.