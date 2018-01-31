Совместно с Kartina.TV студия покажет крупнейшие российские картины зрителям за рубежом

Yellow, Black & White стала совладельцем кинопрокатной компании KinoKartina.TV, которая выпускает российские фильмы за границей. Стороны договорились выпускать в Европе крупнейшие российские фильмы и уже показали 11 картин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на совладельца YBW Эдуарда Илояна.

Kartina.TV отвечает за телерекламу и локальную дистрибуцию, YBW – за репертуарную политику и маркетинг. Партнеры рассчитывают, что российские продюсеры смогут начать зарабатывать на прокате для русскоязычной диаспоры. В Европе уже показали «Последний богатырь» YBW и российского Disney, который собрал в немецких кинотеатрах около €200 тыс. (13,2 млн руб.) при российской кассе больше 1,7 млрд руб.

«Наше кино активно развивается, за последнее время появилось достаточное количество высококачественного контента. Мы уверены, что с ростом качества российские продюсеры начнут зарабатывать ощутимые деньги за рубежом, а зрители смогут увидеть эти фильмы, в том числе в кинотеатрах»,– сообщает Илоян.

Партнером KinoKartina.TV в Германии стал дистрибутор Kinostar Filmverleih GmbH. Также компания сотрудничает с немецкими киносетями Cinemax, Cineplex и Kinopolis. Показы идут в 110 кинотеатрах, включая несколько площадок в Австрии и Люксембурге. Компания планирует расширение дистрибуции на новые территории, где живет достаточно русскоязычных, такие как Кипр, Великобритания, Испания, Израиль и США, отмечает Илоян.