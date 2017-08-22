ФАС сообщила о получении соответствующего ходатайства



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Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство «Яндекса» и Uber об объединении бизнесов онлайн-агрегации услуг такси в России.

В сообщении ведомства говорится, что после завершения сделки потребителям будут доступны оба сервиса. Кроме того, в результате сделки произойдет «увеличение проникновения сервисов онлайн заказа такси на территории РФ и расширение спектра инновационных решений в области логистики», полагают в ФАС.

ФАС рассмотрит ходатайство в течение 30 дней с правом продления еще на два месяца.

Ранее сообщалось, что службы такси «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и странах СНГ.

Кроме того, стало известно, что «Яндекс» открыл в Петербурге два центра по диагностике подержанных автомобилей. Помещения площадью от 400 до 600 кв. м взяты в аренду, компания сделала в них ремонт и установила оборудование. По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, дилеры должны опасаться, что интернет-агрегаторы вытеснят их с рынка.