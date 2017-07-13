На фоне новостей о сделке цена на акции интернет-компании взлетела почти на 25%



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Службы такси "Яндекс" и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и странах СНГ. Таким образом будет создана единая компания под контролем "Яндекса", говорится в сообщении интернет-компании.

Приложения компаний продолжат существовать отдельно друг от друга, а водители присоединятся к единой платформе под навигацией "Яндекса". Технические возможности "Яндекса" и опыт Uber позволят создать динамично развивающийся и устойчивый бизнес, отвечающий потребностям пользователей и водителей.

По условиям соглашения, Uber и Яндекс инвестируют соответственно 225 млн и 100 млн долларов США в новую компанию, оценивая её в 3,725 миллиарда долларов США. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит компанию генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян.

Uber передаст в совместную компанию свой бизнес в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В нее также перейдет сервис UberEATS в указанных странах.

"Партнерство с Uber поможет быстрее расширять географию бизнеса и улучшать качество сервиса. Наши компании суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году. С момента основания "Яндекс.Такси" в 2011 году к сервису подключилось несколько сотен тысяч водителей, мы создали успешный сервис заказов такси в России и еще в пяти странах",— сообщил Тигран Худавердян.

В Uber добавили, что объединение подтверждает рост бизнеса компании в регионе и позволит ей формировать устойчивый международный бизнес. Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний и направлена в регулирующие органы. Компании рассчитывают закрыть её в четвёртом квартале 2017 года.

На фоне новостей о сделке с Uber акции "Яндекса" выросли в цене почти на 25% и достигли рекордной стоимости за всю историю компании. На максимуме цена бумаг достигла отметки 2039,5 руб.

