Проект объединит сайты, поддерживающие «Российские рекомендации качественной рекламы»

На площадке IAB Russia появились «Рекомендации», которые дают медиаплощадкам обзор «раздражающих» форматов, и «Безопасная Гавань» – механизм защиты от фильтрации.

«Безопасная Гавань» управляется IAB Russia, технологическая поддержка списка сайтов осуществляется сервисом «Яндекс.Вебмастер». Для включения в «Безопасную Гавань» уполномоченный представитель любой площадки, размещающей рекламу в интернете, может направить официальное уведомление о поддержке «Рекомендаций».

IAB Russia рекомендует всем организациям, способным фильтровать рекламные форматы, поддержать «Рекомендации» и не применять фильтрацию к сайтам «Безопасной Гавани». При уведомлении об обнаружении «раздражающих» форматов IAB Russia свяжется с владельцем сайта и предоставит время для их устранения выявленных нарушений. Повторное нарушение «Рекомендаций» будет являться основанием для исключения сайта из «Безопасной Гавани» и может повлечь фильтрацию рекламы на площадке.

Напомним, в декабре IAB Russia провела исследование «Как российские пользователи воспринимают рекламу в Интернете». Оно выявило форматы интернет-рекламы, вызывающие негативную реакцию пользователей. В результате ассоциация выпустила«Российские рекомендаций качественной рекламы. Версия 1», и анонсировала разработку механизма «Безопасная Гавань», призванного обеспечить защиту площадок, использующих форматы, к которым пользователи относятся лояльно.