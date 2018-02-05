Telesport и Mail.Ru Group договорились о трансляции зимних игр в Пхенчхане

Telesport запустит трансляции Олимпийских игр на площадках Mail.Ru Group. Несколько видеопотоков из корейского Пхенчхана, в том числе один круглосуточный, позволят следить за соревнованиями по всем видам спорта.

Помимо соревнований зрители увидят повторы самых ярких моментов Олимпиады, анонсы будущих эфиров, регулярно обновляемые результаты и обзоры прошедшего соревновательного дня. Кроме того, в специальных группах в соцсетях и на «Спорт.Mail.Ru» будут публиковаться новости Олимпийских игр, результаты, видео с соревнований и фотоматериалы из Кореи. Проект охватит социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и портал Mail.Ru.

Компания Telesport специализируется на спортивном маркетинге, включая проведение комплексных рекламных кампаний и спонсорство спортивных мероприятий.